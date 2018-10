“MEDIASET? NESSUNA PACE, MI FA SCHIFO, E' UN CONSORZIO DI PERSONE INFIME” - VITTORIO FELTRI SCATENATO A RADIODUE: “IN QUELLA TV NON CI METTERO' MAI PIU' PIEDE PERCHÉ CREDO CHE PER ME SAREBBE DISONOREVOLE - IL PD? E' IN UNA SITUAZIONE MOLTO COMPLICATA, MA MINNITI POTREBBE ESSERE UN BUON SEGRETARIO POLITICO. IL PD DEVE CAPIRE CHE BISOGNA ASCOLTARE GLI UMORI DELLA GENTE, NON QUELLI DEL PALAZZO”

Vittorio Feltriè intervenuto ai microfoni diRai Radio2nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

Il direttore di Libero ha parlato della lettera dell'Ue all'Italia a proposito della Manovra: "Niente di nuovo, non mi stupisco, l'Europa ci condanna anche se respiriamo. Se fossi un governante me ne infischierei. La manina che avrebbe manipolato il testo del decreto? O siamo davanti a un complotto o siamo davanti a una barzelletta. Io propendo per la seconda ipotesi. Non è possibile che venga approvato un testo che poi viene modificato strada facendo".

Sulle tensioni nel Governo: "C'è qualche scricchiolio nell'esecutivo. Il momento è difficile, ma non credo che andrà a finire male. Questi due partiti alla fine sono condannati a stare insieme, altrimenti si danneggerebbero a vicenda. Una caduta del Governo in questo momento produrrebbe degli effetti micidiali sia nella Lega che nel Movimento Cinque Stelle. Hanno la convenienza entrambi i gruppi a tirare avanti fino alle Europee, poi si vedrà. Cosa penso della rivendicazione di Conte che ha detto che il Premier è lui? E' vero che il Premier è lui, ma nessuno se ne è accorto. Per questo l'ho definito sul mio giornale un convitato di pietra. Conte è un signore che c'è, non c'è, è un fantasma. Comanda, non comanda, dirige, non dirige. Nessuno l'ha capito. Forse nemmeno lui".

Sul caso Cucchi: "Mi stupisce che per fare chiarezza ci siano voluti nove anni. Ora che sappiamo come stanno le cose siamo tutti non solo addolorati, ma anche stupiti, per non dire scandalizzati. Se Ilaria Cucchi avesse ambizioni politiche, però, non mi sorprenderebbe. In Italia quando qualcuno subisce un torto poi si presenta in politica. Rientra tutto nella norma".

Sul Partito Democratico: "E' in una situazione molto complicata, ma Minniti potrebbe essere un buon segretario politico. Il Pd deve capire che bisogna ascoltare gli umori della gente, non quelli del palazzo. Se fossi un piddino voterei Minniti, ha una grande esperienza, si è comportato quasi sempre molto bene. Non sono un compagno, ma meglio lui di uno peggiore".

Su Mediaset: "Non ho fatto pace e non farò pace con Mediaset. La nuova Rete4 ha già le rughe e lo dicono i dati, non certo i miei umori. Confermo che Mediaset mi fa schifo, credo che sia un consorzio di persone infime e non metterò mai più piede in una rete Mediaset perché credo che per me sarebbe disonorevole".