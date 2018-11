“MI HA CAMBIATO LA VITA” – GIAMPIERO INGRASSIA E IL DRAMMA DELLA MORTE DELLA MOGLIE 5 ANNI FA: “È STATO UN BEL CAMBIAMENTO PER LA MIA VITA E PER QUELLA DI MIA FIGLIA. HO FATTO TUTTO DA SOLO. MI HANNO SOSTITUITO A LAVORO, HO FATTO TUTTO DA CAPO. NON SAPEVO CUCINARE, HO IMPARATO. IO E LEI DA SOLI: CI HA FORTIFICATO TANTISSIMO” – VIDEO

A Vieni da me, nella puntata del 27 novembre, ospite di Caterina Balivo Giampiero Ingrassia ha parlato per la prima volta del dramma che lo colpì 5 anni fa: la morte della moglie Barbara Cosentino avvenuta mentre era in settimana bianca con la figlia Rebecca (che all’epoca aveva 10 anni), i genitori e alcuni amici. La donna perse la vita sul comprensorio sciistico Roccaraso-Aremogna per un arresto cardiaco.

L’attore ha spiegato di essersi rimboccato le maniche per il bene della figlia, di aver ricominciato da capo e che per i primi tempi, insieme a Rebecca parlavano spessa della prematura scomparsa della mamma: “È stato un bel cambiamento per la mia vita, per la vita di mia figlia, ce l’abbiamo fatta. Rebecca aveva 10 anni. Ho fatto tutto da solo, mi hanno sostituito a lavoro, ho fatto tutto da capo. Non sapevo cucinare, ho imparato. Mi sono occupato degli abiti, di tutto, io e lei da soli: ci ha fortificato tantissimo”

