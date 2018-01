“MI INSULTANO SUI SOCIAL? NON AVRANNO IL MIO ODIO” - SONIA BRUGANELLI, MOGLIE-PADRONA DI BONOLIS, COL PALLINO DEL LUSSO:" L’INVIDIA SOCIALE LA METTO IN CONTO PERCHÉ LA GENTE IN QUESTO PERIODO STORICO È ALTAMENTE INSODDISFATTA MA IO NON DEVO PIACERE PER FORZA'' - SECONDO PAOLO PARLO TROPPO, MA È RASSEGNATO E FOLLEMENTE INNAMORATO DI ME”

SONIA BRUGANELLI REPLICA A ALDO GRASSO

Da Oggi

«Io non ho un pubblico a cui rendere conto, non pubblicizzo marchi che mi pagano, non devo piacere per forza. L’invidia sociale la capisco pure, perché la gente in questo periodo storico è altamente insoddisfatta, quindi la metto pure in conto. Ma faccio più fatica a comprendere l’interesse di certi giornalisti che invece strumentalizzano quello che “posto”. Il mio profilo è di fatto un esperimento, un modo di mostrare in maniera giocosa uno spaccato di una piccola parte di me, rigorosamente sempre sopra le righe».

Così Sonia Bruganelli reagisce alle polemiche scatenate (ancora una volta) da una foto della figlia Adele su un aereo privato con cui la famiglia si è spostata in Kenya. Lo fa con un'intervista al settimanale OGGI, in edicola da domani, nella quale dichiara: «Reagisco male solo se ricevo attacchi gratuiti verso le persone che amo. Divento una furia, in quel caso. Di me ognuno è libero di dire e pensare tutto il male del mondo. Per quella foto si sono sentiti in dovere di dirmi tutto e il contrario di tutto».

E del marito Paolo Bonolis dice: «Per lui parlo troppo. Mi asseconda, ma eviterebbe volentieri. A volte pubblico le nostre foto perché c’è chi mi chiede se ci siamo lasciati». E rivela: «Abbiamo raggiunto un nostro equilibrio, ridiamo parecchio insieme. Paolo è follemente innamorato di me… Lui mi cerca in continuazione, ai limiti dello stalking, ha attenzioni, mi parla, mi gratifica…. Noi siamo complici al punto che ora non so più dove comincia lui e dove finisco io. È il mio miglior amico, il mio compagno, il mio socio. Mi dice sempre che mi ha reso la regina della casa. Se non fosse una frase piena di melassa, direi che è l’altra metà della mela».

