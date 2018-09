“MI SENTIVO IMPOTENTE” – LA SUPER MODELLA GISELE BÜNDCHEN SI RACCONTA NEL LIBRO “LESSONS” E SPIEGA DOPO 13 ANNI I MOTIVI DELLA ROTTURA CON LEONARDO DICAPRIO: “AVEVO UNA POSIZIONE MERAVIGLIOSA NELLA MIA CARRIERA, MA MI STAVO BUTTANDO GIÙ. E PENSAVO: PERCHÉ DOVREI SENTIRMI COSÌ?” – IL PENSIERO DEL SUICIDIO, IL NUOVO STILE DI VITA E L’AMORE CON TOM BRADY

Antonella Rossi per www.vanityfair.it

GISELE BUNDCHEN

Modella bellissima, una delle più pagate degli ultimi tempi, donna impegnata in campagne a tutela del pianeta, appagata nel privato: a Gisele Bündchen, 38enne brasiliana ex angelo di Victoria’s Secret non manca davvero nulla per essere felice, almeno a guardare la sua vita da fuori, ma basta cambiare prospettiva per rendersi conto che anche in una vita come la sua possono annidarsi delle ombre, di quelle più cupe. Le ha rivelate per la prima volta in un libro, Lessons: My Path to a Meaningful Life, che uscirà negli Stati Uniti il prossimo 2 ottobre.

Al centro, mali difficili da gestire, ansia e attacchi di panico, che a lei hanno suggerito anche una soluzione estrema come il suicidio.

GISELE BUNDCHEN RIO

«Ho sentito che forse era giunto il momento di condividere alcune delle mie vulnerabilità, e non cambierei mai ciò che ho vissuto perché penso di essere quella che sono per via di quelle esperienze».

L’episodio scatenante nel 2003, dopo un volo problematico su un piccolo aereo, di lì la paura di spazi chiusi, ascensori e gallerie. «Avevo una posizione meravigliosa nella mia carriera, avevo una famiglia unita, e avevo sempre considerato me stessa come una persona positiva, quindi mi stavo davvero buttando giù. Era tipo: “Perché dovrei sentirmi così?“ Mi sentivo come se non mi fosse permesso di stare male, però mi sentivo impotente.

di caprio gisele bundchen

Il tuo mondo diventa sempre più piccolo e non riesci a respirare, la sensazione peggiore che abbia mai provato». Il pensiero del suicidio è arrivato in uno dei momenti peggiori, quando salire su un balcone e farla finita le parve una via di fuga.

La modella racconta di esserne uscita senza farmaci, rivedendo completamente il suo stile di vita, terrorizzata all’idea di dipendere totalmente da una pillola, così come di perderla. Anche le relazioni, inevitabilmente, hanno subito dei cambiamenti importanti.

gisele bundchen

All’epoca Gisele era legata a Leonardo DiCaprio, con il quale avrebbe rotto nel 2005. Ha realizzato di essere «sola» in quel frangente, ma non nutre rancori nei confronti dell’ex. «Tutti quelli che attraversano il nostro cammino sono insegnanti, arrivano nelle nostre vite per insegnarci qualcosa di noi stessi. E penso che lui fosse questo».

tom brady bacio gisele bundchen

L’amore importante sarebbe arrivato dopo, con Tom Brady, quarterback dei New England Patriots sposato nel 2009. All’inizio la loro storia fu messa alla prova dalla presenza di John, oggi 11 anni, il figlio che lui aspettava dall’ex Bridget Moynahan, che poi è stato accettato completamente dalla modella. In passato Gisele ha spesso parlato di quanto il loro rapporto sia speciale. Oggi, mamma di due, Benjamin, 8 anni e Vivian, 5, le paure del passato non esistono più e possono essere esorcizzate, anche raccontandole.

