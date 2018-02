“NADIA TOFFA HA SMENTITO IL ‘CORRIERE’” - DINO GIARRUSSO RIVELA: “MI HA SCRITTO DICENDO DI NON AVER MAI DETTO CHE ALLE ‘IENE’ SI SONO SENTITI TRADITI DALLA MIA CANDIDATURA CON IL MOVIMENTO 5 STELLE. ERA DISPIACIUTISSIMA, CI SIAMO SENTITI OGGI AL TELEFONO, HO LA SCHERMATA DEL NOSTRO CARTEGGIO. IN REALTA’ AVEVA DETTO…”

Dal Tg Zero di Radio Capital

Il giornalista televisivo ex Iena Dino Giarrusso, candidato con i 5 Stelle a Roma, intervistato dal Tg Zero di Radio Capital ha detto di aver ricevuto un Sms dalla ex collega Nadia Toffa e di averla sentita al telefono: "Nadia mi ha scritto: non ho mai detto che ci siamo sentiti traditi da te. Era dispiaciutissima, ci siamo sentiti oggi al telefono, ho la schermata del nostro carteggio. Al giornalista del Corriere della Sera in realtà aveva detto: noi siamo sposati con le Iene quindi finché siamo Iene non facciamo nient’altro. e il giornalista ha capito: ci sentiamo traditi. Nadia è una persona che adoro e dei molti lavori che io ho lasciato a metà alle Iene se ne occuperà lei".

