“NESSUNO TI OBBLIGA A FARE CERTE COSE, PUOI DIRE DI NO” – MARIA GRAZIA CUCINOTTA A "RADIO2: “MOLESTIE? HO SUBITO PRESSIONI, MA NESSUNO MI HA MAI PUNTATO UNA PISTOLA IN TESTA, HO SEMPRE DETTO NO. NON BISOGNA CONFONDERE IL CORTEGGIAMENTO CON LA VIOLENZA. I COMPLIMENTI FANNO SEMPRE BENE – CI SONO POVERE RAGAZZE COSTRETTE AI BORDI DEL MARCIAPIEDE E NESSUNO PRESTA ATTENZIONE. IL MASCHIO ITALIANO? SECONDO ME…”

Da "I Lunatici Radio2"

Maria Grazia Cucinotta è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni giorno dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

La popolare attrice siciliana ha parlato dei suoi ultimi progetti: "In questo periodo viaggio molto, da una parte all'altra dell'Italia. Ho appena finito di girare un film che si chiama 'Tutto liscio', parla di tradizioni e di come non perderle, anche se a volte possono sembrare arcaiche.

Le tradizioni fanno parte del nostro DNA, vanno tutelate. Poi partirò di nuovo per la Cina: ci lavoro da dodici anni, cerco di far parlare dell'Italia ai cinesi. I cinesi amano l'Italia e l'eccellenza italiana. Non potrei mai rinunciare ad essere italiana. Adoro tutto ciò che è legato all'italianità".

Maria Grazia Cucinotta ha aggiunto: "Noi italiani ci parliamo troppo male addosso. In giro per il mondo non abbiamo rivali. Siamo talmente belli che poi alla fine cerchiamo di minimizzare invece che di massimizzare.

E poi c'è troppa invidia: è un vizio bruttissimo. L'invidia uccide ogni tipo di iniziativa. Appena uno ha successo diventa il nemico pubblico numero 1. Che rapporto ho con gli hater? Sui social basta bloccarli, nella vita reale invece è più complicato. Siamo troppo individualisti, ci dovrebbero insegnare fin da bambini a lavorare in gruppo.

Io comunque ho avuto una grande fortuna: piaccio al pubblico, anche alle donne, che sono molto difficili da conquistare, molto più degli uomini. Per me è un grande successo".

Sulle molestie nel mondo dello spettacolo: "Il maschio italiano? Non credo che stia sparendo. Secondo me dopo tutti questi scandali esplosi in giro per il mondo stiamo diventando come gli americani.

Si ha quasi paura di corteggiare una donna. Non bisogna mai confondere il corteggiamento con una violenza. I complimenti fanno sempre bene, quando sei educato fa piacere essere corteggiata. Poi se i complimenti diventano volgarità, è un altro discorso.

A me è capitato di subire pressioni, ma ho sempre detto no. Nessuno mi ha mai puntato una pistola in testa. Non giudico nessuno, ognuno ha la propria personalità. Io non sono un eroe, loro non sono delle vittime".

Su questo tema Maria Grazia Cucinotta ha aggiunto: "Ci sono povere ragazze costrette ai bordi del marciapiede tutte le sere e nessuno presta loro attenzione. Noi del mondo dello spettacolo facciamo un lavoro da privilegiati, non siamo a casa con le famiglie sequestrate o con i passaporti sequestrati, costrette ad agire sotto ricatto.

Ognuno viva la propria vita come gli pare e piace, ma poi non puoi lamentarti o puntare il dito. Nessuno ti obbliga a fare certe cose, puoi dire di no".

Sul segreto della sua bellezza senza età: "Non bisogna guardarsi troppo allo specchio, altrimenti rischi di essere poco sicura di te stessa. Non puoi fermare il tempo, quando poi diventi simpatica nessuno si accorge più se hai una ruga in più".

