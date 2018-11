“NON FACCIO SESSO DA 16 MESI E NON PER MIA SCELTA” - FRANCESCA CIPRIANI E L’ASTINENZA DAL CETRIOLO: “NON HO INCONTRATO NESSUN UOMO INTERESSANTE. PERO’ ORA HO INCONTRATO WALTER NUDO…ASPETTO CHE ESCA DALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO...” - GALLERY HOT

Da www.leggo.it

francesca cipriani

Francesca Cipriani a "stecchetto". Su Leggo.it le ultime novità. Durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha rivelato una notizia riguardante la sua sfera più intima: «Non faccio sesso da 16 mesi e non per mia scelta». La maggiorata bionda ha raccontato a Barbara D'Urso di non aver incontrato nessun uomo interessante nell'ultimo anno. Fino a qualche settimana fa...

Con l'inizio del Grande Fratello Vip 3, Francesca si sarebbe infatuata di Walter Nudo, tanto da entrare nella casa più spiata d'Italia per fargli una dolce dichiarazione. Il gieffino non sarebbe rimasto insensibile al suo décolleté esplosivo e avrebbe affermato: «Scusa mi cade l'occhio». La Cipriani infatti ha una sesta di reggiseno. Tuttavia, l'incontro non sarebbe andato a buon fine e Francesca è tornata a "bocca asciutta", senza neanche un bacio a stampo.

francesca cipriani

E così oggi la dichiarazione da Barbara D'Urso: «Sono casta da 16 mesi, ma aspetto che Walter Nudo esca dalla Casa...». E la conduttrice chiosa con una battuta: «Ma io attiro le caste? Prima è venuta qui Flavia Vento che non lo fa da 3 anni. Poi tu da 16 mesi. Forse perché sono casta pure io...».

francesca cipriani 6 francesca cipriani 3 francesca cipriani 2 francesca cipriani cristina del basso francesca cipriani FRANCESCA CIPRIANI francesca cipriani twitter 1 FRANCESCA CIPRIANI francesca cipriani ciao darwin francesca cipriani francesca cipriani antonio razzi lisa fusco FRANCESCA CIPRIANI francesca cipriani