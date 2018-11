“NON SONO LA DONNA GIUSTA PER LUI” – SIMONA VENTURA, OSPITE DEL PROGRAMMA CR4 DI CHIMABRETTI, RIVELA I MOTIVI DELLA FINE DELL’AMORE CON GERÒ CARRARO: “HO CAPITO CHE BISOGNA DARE PRIORITÀ AI MIEI FIGLI, POI AL LAVORO E MI SONO RESA CONTO CHE GERÒ AVEVA BISOGNO DI ESSERE COCCOLATO” – “IL TRADIMENTO? È UNA BUFALA!” – E SU MARA VENIER… (VIDEO)

Pascal Ciuffreda per "www.gossipetv.com"

Simona Ventura ha spiegato quali sono stati i reali motivi per cui si è lasciato con Gerò Carraro a #CR4 La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti.

Sono usciti svariati gossip sui due, ma la maggior parte sono stati smentiti dalla stessa conduttrice, che non vuol sentire assolutamente parlare di “tradimento di Gerò Carraro“. Simona Ventura è sicurissima che il suo ex fidanzato sia stato sempre fedele.

Con lui ha avuto una storia d’amore della durata di sette anni e hanno accolto Caterina, la loro figlia adottiva, che ha preso il cognome della madre affidataria.

Alfonso Signorini, prima dell’ingresso della conduttrice di Temptation Island, ha fatto un riassunto della sua vita privata: “Lei è una donna che ha messo una pietra sul passato, su quello che c’è stato con Stefano Bettarini ed è felice con i suoi figli“.

Simona Ventura, nuove confessioni su Gerò e Bettarini

Ospite di Chiambretti, Simona Ventura ha voluto spiegare perché ha fatto quel video con Gerò, con cui hanno annunciato la fine della loro storia. Ecco cosa ha detto: “Non mollo mai. Ci ho pensato molto prima di postare questo video che abbiamo fatto insieme. Per me è stato molto importante”.

Simona Ventura ha anche parlato del suo ex marito Stefano Bettarini: “Nella mia vita, ho già avuto una separazione dolorosa, pubblica. Il divorzio è stato doloroso anche per Stefano e i nostri figli. Otto anni di rapporto, di matrimonio e di vita vissuta. Ci siamo parlati e volevo far vedere una cosa nuova: nonostante noi ci lasciassimo, un bel rapporto resta sempre. Io e Stefano possiamo essere dei buoni genitori e dei buoni amici. E guai a chi mi tocca lui o gli uomini della mia vita!”.

Ecco perché Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati

La nuova conduttrice de La Pupa e Il Secchione ha spiegato che ha capito di dover lasciare Carraro durante la sua esperienza di Temptation Island Vip (e potremmo rivederla nella probabile edizione invernale!): “L’aggressione a mio figlio mi ha permesso di cambiare la visione delle cose.

A Temptation Island è cambiato qualcosa: ho capito che bisogna dare priorità ai miei figli, poi al lavoro… e mi sono resa conto che Gerò aveva bisogno di essere coccolato. Io non sono la donna giusta per lui”.

La figlia di Simona Ventura: Caterina legatissima a Gerò

Simona ha poi smentito il tradimento del suo ex fidanzato (e Lorella Cuccarini la notizia sul suo presunto amante), ma Alfonso Signori non le crede: “Lui l’ha portata in coperta e non so cosa è successo… in coperta! Prima prendono il sole e poi spariscono”.

Questa è stata la risposta della conduttrice: “Lei è il mio avvocato. Questa notizia è una bufala”. A legarli, però, ci sarà sempre Caterina: “Lei è molto legata a Gerò: è il suo punto di riferimento maschile”.

