“OGNI VOLTA CHE BABY-K CANTA UN COMPOSITORE MUORE DI DOLORE” – IL TWEET DI ENRICO SILVESTRIN DOPO L’ESIBIZIONE DELLA CANTANTE AL 'GFVIP' SCATENA UN PANDEMONIO – BABY K GRAFFIA: "MA TU COSA SAI DI ME? SEI CONTENTO DEI DIECI COMMENTI DOVE MI PRENDONO PER IL CUL*? A COSA SERVI?" – SILVESTRIN: "IL MONDO E IN MANO AI ROSICONI. TUTTI FENOMENI. TUTTI STOCA*ZO. SE PURE BABY K DIVENTA LESA MAESTA’ QUA VALE TUTTO…” - VIDEO

In questa edizione del Grande Fratello Vip chi non si è mai tirato indietro a dire la sua è proprio Enrico Silvestrin. In occasione della prova settimanale ospite speciale della serata è stata Baby-K. Malgrado l'ovazione generale per la cantante, all'ex gieffino non sembra proprio essere piaciuta e l'ha condiviso immediatamente su Twitter.

"Ogni volta che Baby-K... un compositore muore di dolore", si legge tra i tweet di Enrico. Prontamente è arrivata la risposta della cantante: "Non avevi il coraggio di taggarmi pubblicamente? Complimenti! Molto pro! Auguri per tutto".

Per difendersi dalle accuse Silvestrin ha replicato a Baby-K affermando di non essere poi così codardo dato che ha ripetuto la stessa cosa su Instagram ed è stata taggata: "Prendila con ironia e non sul personale, leggi cosa posto e capisci che Twitter faccio". Questo punto ha fatto saltare su tutte le furie la cantante che ha replicato un'ultima volta:

"Adesso si scherza? Ma tu cosa sai di me? E tu saresti un sostenitore della musica? Sei contento dei dieci commenti dove mi prendono per il c***? Tu cosa promuovi? Cosa servi?". Per volontà dell'ex gieffino il dibattito si è spostato su Instagram dove ha scritto: "Non sei la numero uno perché nessuno l'ha mai deciso".

