“PERCHE’ NON HAI PAGATO LA CENA?” E SCOPPIA LA RISSA TRA SGARBI E GLI INVIATI DELLE IENE A "TEMPO DI LIBRI" A MILANO – URLA, SPINTONI, POI IL CRITICO SPIEGA: "NESSUNO MI HA CHIESTO DI PAGARE. ERO OSPITE DI CRISTICCHI- POI LEGGE IL MESSAGGIO AL RISTORATORE IN CUI CHIEDE L'IBAN PER SALDARE IL CONTO - VIDEO

Chiara Sarra per il Giornale

Un presunto conto non pagato in una pizzeria di Acerra (Napoli) e la decisione de Le Iene di presentarsi alla fiera Tempo di Libri a Milano dove era ospite con una bacinella piena di piatti e bicchieri da lavare.

Uno "scherzo" che non è piaciuto a Vittorio Sgarbi, che ha reagito rovesciando la vaschetta. Poi, tra urla e spintoni ha cercato di spiegare il suo punto di vista nonostante la calca che si è creata intorno alla scena, come si vede nel video pubblicato da La Stampa.

"Vado allo spettacolo di Cristicchi", spiega il critico d'arte, "Cristicchi mi invita al ristorante, arriviamo lì con gente di Cristicchi e ci chiedono selfie e video per pubblicizzarsi. Dopodiché ci salutano e ci baciano, ma nessuno porta il conto". Poi, gli animi si scaldano e lui ripete: "Ha chiesto video e selfie e nessuno ha portato il conto. È chiaro? Ma poi perché devo pagare io? Paghi Cristicchi. Io ero ospite di Cristicchi". Infine, per dimostrare che sia in buona fede, Sgarbi legge il messaggio al ristoratore in cui chiede un Iban per saldare il conto.

Messaggio a cui non ha ricevuto risposta: "Perché loro non vogliono essere pagati", spiega, "Preferiscono fare pubblicità mandando l'immagine di quello che non ha pagato. Perché non mi ha portato il conto? Portami il conto, se non me lo porti non pago". "Te lo facciamo arrivare sto conto", replica la iena, "Lo chiamiamo subito, così te lo diciamo in diretta".

