“LA SINISTRA USA LA BASSA NATALITÀ COME UNA SCUSA PER IMPORTARE MIGRANTI” - INTERVISTATO DAL “SUNDAY TIMES”, SALVINI S’INTESTA LA BATTAGLIA PER SPINGERE GLI ITALIANI A SCOPARE PER PROCREARE: “UN PAESE CHE NON FA FIGLI È DESTINATO A MORIRE. SONO PRONTO A METTERE IN CAMPO AZIONI IN FAVORE DI FERTILITÀ, ASILI NIDO E AIUTI FISCALI PER LE FAMIGLIE”