Giulia Calcaterra ha postato un’immagine che la vede sfoggiare un fisico al top incorniciato da un bikini in cui ha spiegato i sacrifici post reality: “Dopo ormai un anno di “rimessa in forma” sono QUASI rientrata nei miei canoni! – ha scritto - Non avrei mai pensato che il mio corpo potesse subire certe conseguenze.

Mi ricordo quanta cura e impegno ci misi per arrivare a un determinato obbiettivo con me stessa...un anno fa arrivó l’isola! Una delle esperienze più incredibili che io abbia vissuto,ma il mio corpo.....lui non la pensava proprio così ? Troppe settimane senza proteine e allenamento...troppo cibo sbagliato che non riuscivo a smettere di mangiare una volta uscita da lì.

Qualsiasi cosa mettessi in bocca,anche solo insalata,il mio corpo lo assimilava tutto... Eppure chi ci era già passato mi aveva avvisata che non sarebbe stato facile riprendere possesso del proprio corpo.

Mese dopo mese ho ripreso gli allenamenti...anche senza vedere risultati...alcuni giorni pensavo che forse era meglio far pace con me stessa e rassegnarmi al fatto che il mio metabolismo fosse cambiato definitivamente. Oggi dopo quasi 12 mesi grazie anche all’aiuto di alcune persone...ho ripreso in mano le mie forme. Ho ancora molta strada da fare per raggiungere ciò che voglio...ma sono felice di non aver mollato anche quando pensavo che fosse tutto inutile. Never give up! Per davvero!

