27 feb 2018 12:45

“QUANDO FABRIZIO È USCITO DAL CARCERE ERAVAMO IN POCHI, DOV'ERANO GLI ALTRI AMICI?” - SILVIA PROVVEDI RACCONTA IL RITORNO A CASA DI CORONA: “ABBIAMO FATTO L'AMORE COME LA PRIMA VOLTA. PRIMA ALLARGHEREMO LA CASA, POI LA FAMIGLIA” - AMMAPPA CHE FOTO “RUBATE”: “CHI” PUBBLICA LE IMMAGINI DI CORONA A SPASSO CON IN MANO, IN BELLA VISTA, UNA COPIA DI…“CHI”