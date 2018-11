“QUESTA È GENTE CHE SI MANGIA I CANI” – VIDEO! CROZZA MOSTRA LE PARTI TAGLIATE DAL VIDEO DI SCUSE DI DOLCE E GABBANA AI CINESI: “NELLA NOSTRA FAMIGLIA CI HANNO INSEGNATO A NON MANCARE DI RISPETTO A NESSUNO, ANCHE SE I CINESI SPUTANO IN TERRA” – “CI COPIANO TUTTO MA NON SONO CAPACI. FANNO I MAFIOSI MA TUTTI SANNO CHE LA MAFIA È UN MADE IN ITALY”

crozza sfotte dolce e gabbana per il video di scuse ai cinesi 2

Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove, Maurizio Crozza si sdoppia per vestire per la prima volta i panni di Dolce e Gabbana e mostrare le parti tagliate del video di scuse al popolo cinese dopo gli spot ritenuti razzisti: “nella nostra famiglia ci hanno insegnato a non mancare di rispetto a nessuno, anche se ci hanno questa abitudine i cinesi di sputare per terra. Se vai a Pechino scivoli, non stai in piedi. Noi vogliamo chiedere scusa a tutti i chi chu uei… chi chi wawa… come si chiamano ….che c’hanno questa mania di copiarci un po’ in tutto: copiano i vestiti, le cose, tutto quanto… ma non sono capaci . Fanno i mafiosi, ma non sono capaci: lo sanno tutti che la mafia è un Made in Italy e ci copiano pure male”

