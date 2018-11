“REMEMBER MY NAME” – AMC ANNUNCIA IL FILM SU “BREAKING BAD”: PER ORA NON CI SONO MOLTI DETTAGLI, MA LA FEBBRE DEI FAN È GIÀ PARTITA – LE GESTA DEL PROF DI CHIMICA CHE DIVENTA CRIMINALE WALTER WHITE SARANNO SPALMATE SU DUE ORE, MA SARÀ UN SEQUEL O UN PREQUEL?

Chiara Maffioletti per www.corriere.it

walter white caduta negli abissi

Ricordate il suo nome? Si, lo ricordano tutti. «Breaking Bad» nel 2008 è diventata una serie di culto, cresciuta stagione dopo stagione fino a guadagnarsi sedici Emmy. L’ultimo episodio sulle vicende dell’ex mite professore di chimica di Albuquerque diventato un mega criminale («Remember my name» è l’epica frase con cui si fece strada nella mala del Nuovo Messico) è andato in onda nel 2013 e da allora in molti fan sono in lutto. Ma in queste ore la AMC ha ufficializzato una notizia a cui nemmeno i più speranzosi pensavano più: un film di due ore tratto dalla serie, a cui il creatore Vince Gilligan starebbe già lavorando.

Ancora pochi i dettagli

Non sono molti i dettagli, non si sa se sarà un film per il cinema o per la tv, se avrà per protagonista la storica coppia formata da Walter White-Bryan Cranston e Jesse Pinkman -Aaron Paul o se il cast sarà formato da altri interpreti (sulla carta, una sarebbe una scelta piuttosto azzardata) e nemmeno se si tratterà di un sequel o di un prequel.

Ma i pochi elementi confermati sono bastati per far risalire la febbre e riattivare la «Breaking Bad» mania che aveva contagiato pubblico e critica per cinque anni e oltre, con la notizia in pole position su tutti i siti americani nonostante le elezioni e i commenti entusiasti di migliaia di persone, a cui l’annuncio è bastato per svoltare la giornata.

