Da La Zanzara – Radio 24

“I viaggi della morte l’ho detto perché lui va spesso in Argentina dove ha una riserva per uccidere gli animali. Dunque sono viaggi della morte. Ma si metta in coda come tanti altri. Il processo? Chissenefotte, sono querele per diffamazione mica perché ho spaccato la testa a qualcuno”.

Paolo Mocavero, leader del movimento animalista 100 per Cento Animalisti, a La Zanzara su Radio 24 attacca ancora Roberto Baggio dopo che l’ex campione lo ha portato in tribunale per diffamazione (Mocavero aveva scritto su Facebook dei ‘viaggi della morte’ di Baggio in Argentina e aveva definito il Codino ‘buddista col fucile’, ndr).

“Baggio – dice ancora Mocavero - è uno che uccide animali. Non è solo un assassino, è un grande assassino. Un grande assassino, Baggio. Tutti i cacciatori sono assassini, lui di più perché ha un’immagine dunque maggiori responsabilità”. “L’unico cacciatore buono – insiste l’esponente animalista - è solo quello morto. Mi auguro la morte di ogni cacciatore, anzi brindo ogni volta che qualcuno muore. Se Baggio muore durante una battuta faccio lo stesso, vado al funerale con lo champagne in mano. Questo è poco ma sicuro”.

Poi minaccia Giuseppe Cruciani, il conduttore, noto per le sue battaglie anti-vegane e a favore della caccia: “La nostra è sempre legittima difesa. Se qualcuno provoca si prende le sue responsabilità. Se ti vedo per strada, Cruciani, e tu mi provochi e ripeti quello che dici alla radio, allora mi difendo. Tu che provochi prima o poi ti prenderai le tue responsabilità. Se vai in radio con gli animali morti è provocazione. Se ti incrocio per strada, se avrò questa fortuna vediamo se ripeti certe cose. Mi hanno detto alcuni miei informatori che ti vedono ogni tanto alla stazione di Milano. Se ho il culo di incontrarti…”.

Poi Mocavero, già dj, militante di estrema destra e candidato di Forza Nuova a Padova, annuncia che per le elezioni del 4 marzo voterà per il Movimento di Grillo: “Voterò per i Cinque Stelle, gli unici che si salvano. Per esempio Paolo Bernini ha salvato un cavallo, mi basta e avanza per giudicare una persona”.

