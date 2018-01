8 gen 2018 18:10

“E’ UN’OPERA DI FINZIONE” - LA FAMIGLIA VERSACE PRENDE LE DISTANZE DA “THE ASSASSINATION OF GIANNI VERSACE”, LA SERIE TV CHE FOX MANDERA’ IN ONDA IN ITALIA IL 19 GENNAIO: “NON ABBIAMO AUTORIZZATO IL LIBRO E NON ABBIAMO PRESO PARTE ALLA STESURA DELLA SCENEGGIATURA”