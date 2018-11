Da “la Zanzara - Radio 24”

ANNALISA CHIRICO E FRANCESCA BARRA

“Io nuova amica di Salvini? Sono amica da tempo di Salvini. Io incontro persone, faccio”. Annalisa Chirico, giornalista, parla a La Zanzara su Radio 24 delle sue relazioni, da Montezemolo a Salvini. Perché ti vediamo sempre con giornalisti, imprenditori e ami con un autista dell’Atac?: “Io non ci vado in autobus, cerco di prendere i taxi perché sono più comodi. Ma cosa volete, che mi fidanzi con un operaio? Non c’è nulla di male, ma io sono abbastanza sincera nel dire che è vero che tendo ad essere attratta nelle amicizie e nei rapporti da persone che hanno interessi comuni, simili ai miei. Difficilmente il panettiere riuscirà ad attirarmi. Frequento persone che si occupano di questioni come quelle di cui mi occupo io”.

annalisa chirico e luca di montezemolo sullo yacht

“Con Luca (Montezemolo, ma lei lo chiama per nome…) – dice la Chirico - è una storia diversa, quindi non è semplicemente che cosa fa… Io frequento le persone più che gli yacht. Con lui puoi parlare di qualunque cosa. E’ capace di parlare di un vaso di fiori, come di un viaggio negli Emirati”.

Ma sei fidanzata?: “Diciamo che non sono libera….”. Ma sei anche amica di Renzi?: “Assolutamente si. Di Matteo. Sono amica dei due Matteo. Ma che è, un crimine? Ma tu sei solamente amico delle persone che la pensano esattamente come te? Mica sono fidanzata con Renzi. Ma di che stiamo parlando?”.

annalisa chirico e luca di montezemolo sullo yacht 2

Ma ogni tanto fidanzati con un bel proletario, un impiegato: “Fidanzarmi con un proletario? Io voglio essere stupita dalle persone che frequento. Difficile io riesca ad appassionarmi ad un operaio, molto difficile. Io lo ammetto, voi siete ipocriti. Io invece ammetto di frequentare soprattutto gente del mio ambiente”.

Voglio vedere tu Cruciani che esce con l’ultima cameriera... Risposta di Cruciani: “Magari, le preferisco”. Perché vedi spesso Salvini?: “Il motivo è sciocco, siamo vicini di casa. Dopo la giornata di lavoro è solo ed a volte capita di incontrarsi, di mangiare una roba, di chiacchierare da una parte, dall’altra”. Vi incontrate per caso?: “Per caso? Ma come per caso? Ci diamo degli appuntamenti, insomma sono giornalista, sono contenta di chiacchierare con Matteo Salvini. Perché è una persona molto interessante”.

annalisa chirico e luca di montezemolo

Cosa gli dici sul governo coi Cinque Stelle?: “Non ho dubbi sul fatto che la linea populista di questo governo gialloverde fa male al paese. L’ho detto a Matteo (Salvini, ndr), gli ho detto di mollare i grillini”. Ma Salvini come uomo ti piace?: “Sì, è un uomo interessante e divertente. Anche se a me piacciono gli uomini più attempati. Come Montezemolo. Diciamo che l’uomo attempato mi piace di più”.

Salvini che persone è?: “Salvini, che è un politico molto abile, un ragazzo con grande intelligenza, nel privato poi è una persona di una sensibilità, di una delicatezza d’animo rare. Questo volevo dirlo”. Tra Montezemolo e Salvini chi scegli come uomo: “Mi dirai che siccome Salvini è più giovane ed ha più tempo davanti…ma io ho una grande passione per gli uomini attempati. Mi piacciono gli uomini che hanno esperienza”.

ANNALISA CHIRICO

E anche un po’ di soldi: “E invece no, perché io sono molto autonoma ed indipendente nella mia vita. Mi piace la gente che è riuscita nella vita. Mi piace la gente che a costo di fare grandi fatiche, per esempio Luca Di Montezemolo, le cose non gli sono cadute dal cielo, ma ha lavorato e se le è guadagnate”.

“Anche di Salvini – dice – mi piace la determinazione che mette nel suo progetto politico. Ha preso la Lega al 4 e l’ha portata al 30%”. “Il sovranismo – dice poi – non mi piace. Io sono per una società aperta, credo che l’Italia non abbia bisogno di ricette populiste. I populisti indicano i problemi reali, ma devono trovare delle soluzioni anche giuste”.

annalisa chirico

Tra Soros e Salvini chi scegli?: “Non avrei dubbi, sceglierei Salvini. Io credo che Salvini, liberato dal fardello grillino, abbia grandi potenzialità”. Insomma, sei passata da Renzi a Salvini, dai: “Ma va, io non vado da nessuna parte. Una volta sono saltata addosso a Cruciani in macchina. Ero ragazzina”. Ma se hai dei piedi orrendi, dice Cruciani: “Io ho dei piedi orrendi? Non è affatto vero”. Come consideri la Isoardi?: “Non ha avuto il pudore dei sentimenti, come tanti in questo periodo”.

i piedi di annalisa chirico

annalisa chirico annalisa chirico