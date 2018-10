MENTRE LO SPREAD CHIUDE IN RIALZO A 304, DI MAIO-SALVINI PREPARANO UN NUOVO RINCULO: SPOSTARE AD APRILE REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100 PER LE PENSIONI, LE DUE MISURE PIÙ COSTOSE. PER GENNAIO LE COPERTURE NON CI SONO - OBIETTIVO: EROGARE ALLA VIGILIA DELLE EUROPEE PER INCASSARE ALLE URNE (80 EURO, REMEMBER?) OPPURE SE SALTERANNO ANCORA, ANDARE ALLO SCONTRO FINALE E DEFINITIVO CON L'EUROPA