“SANREMO, NON TI TEMO” – BAGLIONI: “NO ALLE PASSERELLE DEI DIVI DI HOLLYWOOD AL FESTIVAL. GLI OSPITI INTERNAZIONALI DEVONO CANTARE QUALCOSA DI ITALIANO” – MICHELLE HUNZIKER: “MI È PIACIUTA OPRAH WINFREY. ANCH'IO VORREI FARE QUALCOSA PER LE DONNE SUL PALCO DELL'ARISTON” – LE IMITAZIONI DI FAVINO - I CONTI DEL SANREMO BAGLIONATO: IL BUDGET È LO STESSO DELL'ANNO SCORSO

Franco Grilli per il Giornale

Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino presentata nelle consueta conferenza stampa nel Salone del Casino di Sanremo. "Porteremo l'immaginazione al Festival. Ne abbiamo bisogno, siamo portatori di immaginazione e per questo ho pensato a un Festival colorato. Lo coloreremo con i colori primari", ha affermato Baglioni.

E nella conferenza stampa è intervenuta anche Michelle Hunziker, entusiasta per la sua nuova avventura: "Sono davvero, davvero, davvero gasatissima...Ho scoperto di fare il Festival prima dai giornali e poi attraverso la telefonata di Claudio...Sarà un’esperienza meravigliosa. Mi sento tranquilla, il direttore artistico è il numero uno a livello musicale".

Anche Favino è pronto per la sua nuova sfida: "Una cosa nuova per me, un nuovo battesimo, sono sempre stato fan del Festival, è un cerchio che quindi si chiude". Infine Baglioni ha annunciato una vera e propria rivoluzione sul fronte degli ospiti stranieri: dovranno proporre brani che rimandano alla canzone italiana. "Noi diramiamo gli inviti ad artisti stranieri, ma la regola d’ingaggio è questa. E ciò costituisce una grossa novità a tutto vantaggio della canzone del nostro Paese", ha concluso Baglioni.

2. SANREMO: ECCO TUTTI I COSTI DEL FESTIVAL DI BAGLIONI

Luca Romano per il Giornale

Dopo la presentazione dei tre conduttori di Sanremo, Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, durante la conferenza stampa di presentazione del Festival sono stati anche forniti alcuni costi della kermesse.

Il budget previsto per questa 68esima edizione è di 16 milioni e 400mila euro. La stessa cifra predisposta lo scorso anno per l'ultimo Sanremo condotto da Carlo Conti. La raccolta pubblicitaria, come emerso dall'incontro con i giornalisti nel Salone del Casinò di Sanremo, ammonta già a 25milioni di euro contro i 26 milioni che il servizio pubblico ha incassato nella scorsa edizione. Il direttore di Rai Uno, Angelo Teodoli ha anche sottolineato come a un mese dall'inizio della kermesse è possibile prevedere un superamento della quota di incassi del 2017. Intanto a un mese dall'inizio del Festival i bookmakers si scatenano già sui favoriti per la vittoria finale con le quote. In pole position Ermal Meta e Fabrizio Moro che quest'anno si esibiranno con un duetto.

