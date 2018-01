“SE TI CI METTI PURE TU A FARE LA STRONZA…” - ARISA CONTRO LEVANTE SU INSTAGRAM: LA PIETRA DELLO SCANDALO SAREBBE IL LOOK DELLE DUE CANTANTI CHE SAREBBERO DIVENTATI TROPPP SIMILI – DOPO LA POLEMICA, LA SPIEGAZIONE: ERA TUTTO UNO SCHERZO…

Da www.ilmessaggero.it

Levante contro Arisa. O viceversa? L'ultima polemica non troppo fondamentale che infiamma i social riguarda il look delle due cantanti i quali, secondo alcuni, sarebbero diventati un po' troppo simili.

Per chi non se ne fosse accorto, infatti, Arisa è tornata agli onori delle cronache per il nuovo hairstyle: niente più corto spettinato ma una romantica chioma alla Raperonzolo in versione dark. Poi è arrivata la pietra dello scandalo: un articolo di VanityFair.it secondo cui il nuovo look sarebbe molto, ma molto simile a quello di un'altra conoscenza degli adepti di X Factor, ossia Levante, che nemmeno a farlo apposta è subentrata alla collega Rosalba al tavolo dei giudici del talent (con scarso successo, ma questa è un'altra storia).

La cantante sicula non potrebbe essere più d'accordo con quanto sopra, come ha dimostrato condividendo un'ambigua Story carica di affermazioni su fantomatiche marche di cereali e interpretata dai più come un attacco ad Arisa, colpevole di averle "rubato" il look. Come era prevedibile quest'ultima, nota per non mandarle a dire, ha risposto con un "educato" messaggio corredato da foto di star e starlette con la stessa chilometrica chioma scura. «Fai la brava tesoro - ha scritto nelle Stories - un conto sono i giornalisti ma se ti ci metti pure tu a fare la str... fai una brutta figura. Sbagliato».

Sarebbe bastato molto meno a mandare in brodo di giuggiole il popolo dei social: nemmeno a dirlo il botta e risposta è diventato trending topic su Twitter e nessuno vuole rinunciare a dire la sua, soprattutto contro Levante accusata dai più di non volare abbastanza basso. Arisa in effetti ci sarà anche andata giù pesante con le extension, ma il fatto che Levante abbia inventato i capelli lunghi è tutto da dimostrare. Per non dire altro.

Dopo qualche oretta di polemica però le due tornano su Instagram a chiarire la questione: era tutto uno scherzo orchestrato da entrambe. Verità o passo indietro?

