“SEI UN BUGIARDO CON I BAFFI” – MAURIZIO PISTOCCHI ATTACCA MARINO BARTOLETTI CHE AVEVA AFFERMATO DI AVERLO ASSUNTO A MEDIASET SU CONSIGLIO DI ARRIGO SACCHI – “RACCONTA BALLE: E A PROPOSITO DI RACCOMANDATI SI PUO’ CHIEDERE A MASSIMO DE LUCA QUALE POLITICO FACEVA PRESSIONI PER LUI”

pistocchi bartoletti

Da sport.virgilio.it

Maurizio Pistocchi non ci sta e va al contrattacco. Il giornalista di Mediaset ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale Twitter attraverso il quale ha risposto a Marino Bartoletti. Quest'ultimo, ai microfoni di Tv Luna, un'emittente televisiva campana, aveva affermato di avere assunto Pistocchi su consiglio di Arrigo Sacchi. (Nel 1978 – si legge su Wikipedia di Pistocchi – è corrispondente per Il Giornale da Cesena, dove lavora anche per l'AC Cesena, in qualità di dirigente accompagnatore della squadra Primavera, affiancando dal 1979 al 1981 l'allora sconosciuto Arrigo Sacchi).

marino bartoletti

"Sono stato assunto da Fininvest nel 1988 come addetto di redazione e ho iniziato il praticantato il 1.3.1989 con direttore Oscar Orefici. Marino Bartoletti è un bugiardo e a proposito di raccomandati si può chiedere a Massimo De Luca quale politico faceva pressioni per lui" ha fatto sapere la spalla di Raimondo Vianello ai tempi della fortunata trasmissione di Italia 1 'Pressing'. Pistocchi, che è particolarmente attivo sui social, ha successivamente rincarato la dose: "Ribadisco: Marino Bartoletti dice bugie, e posso dimostrarlo con documenti e testimonianze. Questo dimostra chi è e cosa vale. Marino Bartoletti mente sulla mia assunzione a Mediaset e racconta balle sulla storia della redazione sportiva Mediaset. E i documenti lo dimostrano. Un Bugiardo con i Baffi".

Di recente Pistocchi è stato protagonista di qualche scambio di vedute al vetriolo sui social anche con altri colleghi. Tra questi Claudio Brachino, attuale direttore di Videonews, dopo esserlo stato anche di Sport Mediaset, e Marco Mazzocchi, vice direttore di Rai Sport. Oggetto della discussione con Mazzocchi una considerazione di Pistocchi su Aldo Biscardi, il popolare giornalista molisano scomparso l'8 ottobre dello scorso anno.

pistocchi contratto pistocchi 1 contratto FAZIO BARTOLETTI QUELLI CHE

bartoletti marino bartoletti Molendini Bartoletti Baudo Salvatori Magalli marino bartoletti mara venier pistocchi tweet