Da Corriere.it
briga paolo crepet briga crepet
“SFERA EBBASTA HA RESPONSABILITÀ'' – SCONTRO AL CALOR BIANCO A 'DOMENICA IN' TRA CREPET E IL RAPPER BRIGA SULLA STRAGE DI CORINALDO: “SECONDO VOI IN DISCOTECA SI BEVE DEL LATTE TIEPIDO?”. L'ARTISTA PERÒ DIFENDE IL COLLEGA: “PARLARE DI RAGAZZI UBRIACHI DOPO UNA TRAGEDIA DEL GENERE E’ UNA COSA VERGOGNOSA. LE RESPONSABILITÀ DEGLI ARTISTI SONO MINORI DI QUELLE DEI GENITORI” – VIDEO-
Da Corriere.it
briga paolo crepet briga crepet
“NON E’ BELLO CIO’ CHE BELLO. FIGURAMOSE GERVINHO” - (PRESA IN) GIRO D’ITALIA IN 1000 CARTELLI BY CRISTIANO MILITELLO – L’INVIATO DI STRISCIA RACCONTA IN UN LIBRO UN PAESE "ORTOGRAFICAMENTE ALLO SBANDO" - MA CI SONO ANCHE DEI GENI COME QUELLO CHE CHIAMA LA SUA MACELLERIA "MANZO CRIMINALE" O IL WRITER CHE SCRIVE "SEI PIÙ INUTILE DELLA "R" DI MARLBORO" - ECCO IL SEGRETO PER SCOPRIRE LE 'CHICCHE'
LA GUERRA E' VI-CINA – ALTRO CHE DAZI: GLI SCAZZI COMMERCIALI TRA WASHINGTON E PECHINO SONO SOLO UN VELO CHE NASCONDE IL VERO OBIETTIVO: IL PREDOMINIO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE – GLI USA VOGLIONO IMPEDIRE IL SORPASSO DEI CINESI, MA FORSE È TROPPO TARDI – L’ARRESTO DI LADY HUAWEI, IL 5G E I SATELLITI: TUTTE LE BATTAGLIE IN CORSO
DA POMPEI ALLA DOMOTICA, ENEL CI METTE UNA X - ''ENEL X'' SVILUPPA PRODOTTI INNOVATIVI E SOLUZIONI DIGITALI NEI SETTORI IN CUI L’ENERGIA MOSTRA IL MAGGIOR POTENZIALE DI TRASFORMAZIONE: ABITAZIONI, IMPRESE, CITTÀ E MOBILITÀ ELETTRICA
BULLI SUL BUS – DENUNCIATI QUATTRO 15ENNI NEL VARESOTTO PER AVER AGGREDITO L’AUTISTA: ERANO UBRIACHI E SENZA BIGLIETTO - UNO DI LORO HA RIPRESO LA SCENA CON IL TELEFONINO
KIMI, IL “SANTO BEVITORE” COLPISCE ANCORA - SHOW DI RAIKKONEN AL GALÀ FIA: L'EX FERRARISTA ABBRACCIA VETTEL E SI SCATENA SUL PALCO - DIVERTITISSIMO IL PUBBLICO IN SALA, COSÌ COME I SUOI FAN IN RETE: PER ESSERE COSÌ ALLEGRO IL VECCHIO KIMI HA BEVUTO QUALCHE BICCHIERE DI TROPPO? – VIDEO-STRACULT
“SONO UN REGISTA DI SOPRAMMOBILI” – BERTOLUCCI E LA SERATA-KOLOSSAL CON SHARON STONE CHE PARLA DE “L’ULTIMO IMPERATORE”, E RICHARD GERE CON COFANA DA FAR INVIDIA A FURIO COLOMBO - AL TEATRO ARGENTINA ANCHE MORRICONE CHE PARLA E LE CRITICHE "INGIUSTE" A "NOVECENTO" - MALKOVICH: "BB ERA UN IPOCONDRIACO DIVERSO DAGLI ALTRI, LUI STAVA MALE DAVVERO" - IL FILM VISTO CON LE MASCHERE ANTIGAS, LA SANDRELLI IN LACRIME, IL FILMATO DI DE NIRO CHE… - VIDEO E TUTTE LE FOTO
NON CI SONO PIÙ GLI ALBERGHI DI UNA VOLTA – SE SOGNATE UNA VACANZA ORIGINALE CON UNA LOCATION UNICA IN CUI SOGGIORNARE ECCO GLI HOTEL PIÙ STRANI: DAL MAGGIOLINO ALLA STANZA PIÙ IN ALTO DEL MONDO – LA LOCANDA CON UNA SOLA STANZA E QUELLA CON 10MILA CAMERE IN DODICI TORRI – ECCO IL PIÙ PROFONDO, IL PIÙ ANTICO E IL PIÙ FREDDO – E C’È UN RECORD ANCHE IN ITALIA…
TRA 30 ANNI I TUMORI SARANNO SCONFITTI CON L'IMMUNOTERAPIA – L’ANNUNCIO DEI NOBEL PER LA MEDICINA TASUKU HONJO E JAMES ALLISON: “NEL 2050, SE NON RIUSCIREMO A ELIMINARLI TUTTI, POTREMO COMUNQUE BLOCCARLI IMPEDENDO LORO DI CONTINUARE A CRESCERE” – L’INCREDIBILE STORIA DEI DUE RICERCATORI CHE SENZA INCONTRARSI HANNO SCOPERTO LA CURA PIÙ PROMETTENTE CONTRO IL CANCRO