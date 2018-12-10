“SFERA EBBASTA HA RESPONSABILITÀ'' – SCONTRO AL CALOR BIANCO A 'DOMENICA IN' TRA CREPET E IL RAPPER BRIGA SULLA STRAGE DI CORINALDO: “SECONDO VOI IN DISCOTECA SI BEVE DEL LATTE TIEPIDO?”. L'ARTISTA PERÒ DIFENDE IL COLLEGA: “PARLARE DI RAGAZZI UBRIACHI DOPO UNA TRAGEDIA DEL GENERE E’ UNA COSA VERGOGNOSA. LE RESPONSABILITÀ DEGLI ARTISTI SONO MINORI DI QUELLE DEI GENITORI” – VIDEO

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Da Corriere.it

 

 

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