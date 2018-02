7 feb 2018 15:48

“SI PUO’ GUARDARE SANREMO SOLO PERCEPENDOLO IN TUTTA LA SUA MISERIA” - IL MARCHESE FULVIO ABBATE: "PER ANNI UNA SERIE DI COLLEGHI VELTRONIANI, CHE NELLA VITA NON HANNO MAI CONOSCIUTO UN VERO ORGASMO, SI TROVAVANO PER VEDERE IL FESTIVAL MANGIANDO PATATINE E NUTELLA. IO A UN CERTO PUNTO NON RESISTEVO E ME NE ANDAVO. MEGLIO ANDARE A ZOCCOLE SULLA SALARIA CHE ASSISTERE A QUESTO TERRIFICANTE RITO CONFORMISTA”