FAKE-BOOK! – ENNESIMO GUAIO PER ZUCKERBERG: LE FOTO DI 6,8 MILIONI DI UTENTI SONO STATE ESPOSTE A SVILUPPATORI TERZI SENZA CONSENSO. PROBLEMINO: CI SONO ANCHE LE IMMAGINI CHE GLI UTENTI NON AVEVANO CONDIVISO SULLA PIATTAFORMA – L’AZIENDA SI SCUSA, MA È L’ULTIMA TEGOLA DI UN ANNO TERRIBILE PER IL SOCIAL NETWORK. PER SAPERE SE VI SONO STATE SCIPPATE LE FOTO DOVETE…