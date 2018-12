“SONO ANDATA A QUATTRO INCONTRI DEGLI ALCOLISTI ANONIMI” - JANE ALEXANDER CONFESSA LA SUA DIPENDENZA DALL'ALCOL A 'VERISSIMO': "HO SMESSO DI BERE DA GIUGNO, SPERIAMO DI ANDARE AVANTI COSI’" – POI PARLA DI ELIA E DEL SUO AMORE PER GIANMARCO: GLI HO RIVELATO CHE NELLA NOSTRA RELAZIONE MI SENTIVO IGNORATA. CI SIAMO ABBRACCIATI E ALLA FINE GLI HO DETTO…” - FOTO-GALLERY INCANDESCENTE

jane alexander

Da www.ilmessaggero.it

Jane Alexander torna da protagonista a Verissimo in una puntata in cui come super-ospite c'era anche Marina La Rosa che ha rivelato particolari inediti su Pietro Taricone e Rocco Casalino. A Silvia Toffanin l'ex gieffina ha rivelato il perché del linguaggio esplicito usato spesso nella casa: «Forse passerò per scema, ma non credevo davvero di dire cose così interessanti. E nella casa non si ha mai la sensazione di essere sotto le telecamere. Le confidenze sembrano private».

jane alexander 16

Jane si è anche commossa parlando del papà morto, prima di lasciarsi andare sul problema della dipendenza dall'alcol: «Mi ha aiutata moltissimo Gianmarco. Grazie a lui sono andata a quattro incontri degli Alcolisti Anonimi e mi sono trovata benissimo. Non è sempre facile, ma ho smesso di bere da giugno, speriamo di andare aventi così».

Nella casa Jane ha messo in discussione proprio il suo amore per Gianmarco e si è molto legata ad Elia Fongaro. «Ho visto Giammarco due giorni fa è stato difficile rientrare nella nostra casa. Ci siamo confrontati. Gli ho detto che nella nostra relazione io mi sentivo ignorata. Abbiamo pianto e riso molto. Ci siamo abbracciati e alla fine gli ho detto che la nostra storia era finita»

jane e elia 2 jane e elia 1 jane alexander 9

