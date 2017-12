“SONO APERTO A TUTTO, OVER, UNDER, TANTO SONO SINGLE” - DAMIANO DEI “MANESKIN” APRE LA CACCIA ALLA PASSERA - “SIAMO GIÀ ARRIVATI SUL PALCO CON L’ETICHETTA DI ANTIPATICI, SIAMO 'COATTI' PERCHÉ IL COATTO HA L’ARROGANZA, L’IRRIVERENZA PER NON TEMERE I CONFRONTARSI CON CHI È PIÙ VECCHIO. IL PUBBLICO IN ITALIA SI È STUFATO DEL BRAVO RAGAZZO CON GLI OCCHI AZZURRI, CHE NON DICE PAROLACCE E NON FUMA…”

Da http://www.gossipblog.it

damiano maneskin

Damiano David, frontman quasi diciannovenne dei Maneskin, gruppo arrivato secondo a X Factor 2017, ha rilasciato un'intervista a Diva e Donna, in cui ha parlato del successo arrivato dopo il talent (alcune date del loro tour annunciato poche ore fa sono già sold out) e del fatto di piacere così tanto alle donne di ogni età.

Irriverente e 'spocchioso' così come l'immagine della sua band, Damiano non fatica a dire che come estetica, il gruppo ha in mente i Rolling Stones e i Doors. Ritiene che i Maneskin siano sia arroganti che ambiziosi:

damiano david

“Siamo già arrivati sul palco con l’etichetta di antipatici, siamo 'coatti' perché il coatto ha l’arroganza, l’irriverenza per non temere i confrontarsi con chi è più vecchio. Siamo adolescenti normali cui la vita da adolescenti va stretta. Il pubblico in Italia si è stufato del bravo ragazzo con gli occhi azzurri, che non dice parolacce e non fuma. Credo sia il tempo della rockstar che esagera e sfascia le stanze d’albergo. Nel video Chosen sono nudo e intorno c’erano 30 persone, ci piace sempre andare oltre”

damiano david maneskin

Non ha paura nemmeno a rivelare che la loro paghetta la spendono in mercatini, come a Porta Portese, per trovare accessori straordinari per il loro look. Non disdegna tacchi a spillo, shorts, la pole dance, e il kajal sugli occhi. E per quanto riguarda le donne?

“Sono aperto a tutto, over, under, tanto sono single”

damiano david 8 damiano david 7 damiano david instagram damiano david instagram 1 damiano david baciamelo damiano david fans damiano david lap dance 1