“SONO MORTI INSIEME, COME ROMEO E GIULIETTA…” - LA MISTERIOSA SCOMPARSA DELLA COPPIA PIÙ BELLA DI INSTAGRAM - I CORPI DI CHRISTIAN KENT E MICHELLE AVILA, RISPETTIVAMENTE DI 20 E 23 ANNI, SONO STATI TROVATI SENZA VITA; ABBRACCIATI NEL LETTO DELLA LORO CASA DI NEWPORT, CALIFORNIA – I DUE AVEVANO PARTECIPATO A UNA FESTA LA SERA PRIMA - LA PISTA DELL’OVERDOSE. MA…

Francesco Tortora per www.corriere.it

Erano diventati famosi sui social postando le foto dei loro numerosi viaggi nel mondo e tanti follower li identificavano come la coppia più bella di Instagram. È un mistero la morte di Christian Kent e Michelle Avila, rispettivamente di 20 e 23 anni, due ragazzi californiani trovati senza vita la notte del 14 ottobre nella loro casa di Newport, in California. Se in un primo momento gli agenti avevano pensato a una possibile overdose, finora i test tossicologici non hanno dato nessun risultato e in casa non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente.

I corpi senza vita dei due giovani sono stati trovati il giorno seguente da Adriana Avila, madre della ragazza che ha raccontato come la coppia avesse partecipato a una festa la sera prima, ma fosse rientrata molto presto. Una volta a casa, Michelle aveva augurato la buonanotte ai suoi genitori e si era messa a letto con il compagno. Ma il mattino dopo, quando la madre non ha sentito alcun movimento della coppia, è entrata nella stanza di Michelle ed ha trovato i corpi della figlia e del compagno senza vita.

Prima Paulo, padre di Michelle e poi gli agenti hanno setacciato la stanza per cercare qualche sostanza sospetta, ma non hanno trovato nulla. La ragazza aveva preso gli antibiotici per il raffreddore e non avrebbe bevuto nulla alla festa: «Avrei preferito accorgermi che fossero tossicodipendenti così avrei cercato di fare qualcosa — ha dichiarato Paulo agli agenti della Contea di Orange —. Siamo devastati perché non ci siamo accorti di nulla, non c'era alcun segno di una loro dipendenza». La morte della coppia ha riacceso la polemica sul problema della dipendenza da oppioidi che negli ultimi anni è esploso nell'area benestante della Contea di Orange: «I genitori devono sapere che i loro figli non sono al sicuro», ha dichiarato il padre di Michelle al Coast Report Online. Questa morte è la prova che nessuno è perfetto, anche se lo sembra . Poi ha concluso: «Erano due giovani bellissimi, è stato come Romeo e Giulietta, sono morti insieme, mentre si abbracciavano».

