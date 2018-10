“SONO UN UOMO DI MERDA” – CORONA DI SCUSE A SILVIA PROVVEDI: NON È VERO CHE NON TI HO MAI AMATO (A ‘VERISSIMO’ AVEVA SOSTENUTO IL CONTRARIO, NDR). MI ERA SUCCESSA UNA COSA CHE NON POSSO DIRE, ERO INCAZZATO…." – LEI LO RIMBALZA E LUI DICE DI NON VOLERLA PIU’ COME FIDANZATA MA SOLO COME AMICA: “MA CHE CAZZO DI VITA HAI FATTO NEGLI ULTIMI 3 MESI? TORNA QUELLA CHE ERI” – LA PROVVEDI NON CI STA E SPARA VELENO: "TU RESTERAI SOLO. LA TUA VITA È FATTA DI SHOW" - VIDEO

GF VIP, IL CONFRONTO IN DIRETTA TRA SILVIA PROVVEDI E FABRIZIO CORONA

Serena Pizzi per il Giornale

Prima delle parole di fuoco tra la conduttrice del Gf Vip e l'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona ha chiesto scusa a Silvia Provvedi.

Fabrizio è entrato nella Casa proprio per queste "benedette" scuse. Che sono arrivate, con tanto di show. Per iniziare l'ex re dei paparazzi è entrato al Gf Vip indossando la maglietta della sua linea di abbigliamento con tanto di marchio in bella vista. Arriva da Silvia Provvedi e inizia a dettare legge: "Seguimi, vieni con me". E cosa fa? Fa il padrone di casa, la porta fuori e - in diretta - si tira fuori una sigaretta per fumare.

"Mi dispiace", inizia Corona. Inizia il botta e risposta neanche troppo entusiasmante. Fabrizio continua a ripetere "sono un uomo di merda, ti chiedo scusa. Non le penso quelle cose (a Verissimo ha detto di non aver mai amato Silvia, ndr) ma mi era successa una cosa che non posso dire. Ero incazzato". "Sono venuto qui per chiederti perdono - continua Fabrizio Corona -. Non è vero che non ti ho mai amato. Io non dimentico la nostra storia. Nessuno ha vissuto quello che abbiamo vissuto noi. Sofferenza, dolore...".

Ma Silvia si spazientisce e gli ribadisce a chiare lettere di "non essere pentita di averti lasciato, io sono felice senza di te. Sono rinata. Tu mi hai lasciato da sola, mentre io non l'ho mai fatto. Io certe cose su una persona che ho amato non le dico. Tu sì. Io non ti voglio più".

Corona, toccato nell'orgoglio, perché lui non può essere rifiutato davanti a milioni di telespettatori, dice a Silvia - senza neanche troppo tatto - di non volerla più come fidanzata, ma come amica. Amica (?). E proprio a questo punto, l'ex re dei paparazzi tira fuori una storia misteriosa: "Tu non sei felice. Ma che cazzo di vita hai fatto negli ultimi 3 mesi. Torna quella che eri. Sono venuto a chiederti scusa perché ho sbagliato e perché quando ho visto le tue lacrime ho rivisto la Silvia di prima".

Ovviamente, Silvia non ci sta e spara veleno: "Tu denigri gli altri per uscirne pulito. Tu devi imparare a guardarti allo specchio, tu devi farti la tua vita. Mi hai messo in difficoltà perché sono andata in vacanza. Non mi hai più fatto entrare nella mia casa, a prendermi le cose. Mi sono tolta tutto per te. Lo sai che hai un figlio. Devi imparare a lasciare fuori gli altri. Sai perché piango? Perché non ho potuto fare nulla per aiutare te".

Il botta e risposta è lungo, ma come dicevamo non è tanto entusiasmante. Corona si dà più e più volte dell'uomo di merda e chiede il perdono di Silvia. A Fabrizio non va giù che dopo 3 anni di storia non parla più con Silvia, ma Silvia non ha proprio un bel niente da dirgli. Dopo tutto... La Provvedi non vuole più niente da Fabrizio perché "nella vita l'amore si dimostra e tu non l'hai mai dimostrato. Gli anni che ho perso per te non me li ridà indietro nessuno. Tu sei una persona che rimarrà sola, chi ti sta vicino? Mi hai tagliato il cuore in due. La tua vita è fatta di show".

E Corona? Fa finta di incassare il colpo. Probabilmente di chiedere scusa a Silvia poco gli importava in realtà. Gli basta forse fare il suo show? "Ho imparato a stare da solo - conclude -. Sono qui per chiederti scusa e perché ho bisgono delle persone che mi hanno voluto bene e tu me ne hai voluto".

L'incontro sta per finire. Ma arriva il colpo di scena. Corona fa la morale a Silvia. Dopo averle detto che è cambiata e che non è felice, tira fuori che lei è una persona speciale e deve fare riferimento a lui. "Voglio il tuo perdono - dice Fabrizio -. Devi rendere conto a me, non ti devi buttare via con 4 coglioni di merda. Le persone speciali non si devono buttare via. Tu non eri felice".

"Questo incontro deve durare in eterno?", domanda la Provvedi. E con la coda fra le gambe Corona se ne va. Ah, dimenticavamo: in tutto questo discorsone Fabrizio se ne è fregato di essere in prima serata. E le parolacce gli uscivano dalla bocca come aria.

