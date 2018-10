“STAIRWAY TO HEAVEN” DEI LED ZEPPELIN È UN PLAGIO? – NEL 2016 LA BAND ERA STATA SCAGIONATA. MA IL PROCESSO È DA RIFARE: SECONDO UNA CORTE FEDERALE DI LOS ANGELES IL RIFF DELLA LORO CANZONE PIÙ FAMOSA POTREBBE ESSERE STATO PLAGIATO DA “TAURUS” DEGLI SPIRIT – IN AULA ERA STATO POSSIBILE ASCOLTARE SOLTANTO LA VERSIONE LIVE E I GIUDICI…

page e plant sul palco

Da www.corriere.it

Nel 2016 erano stati scagionati dall’accusa di aver plagiato per il riff di «Stairway to Heaven» «Taurus» degli Spirit . Ma secondo una corte federale di Los Angeles composta da tre giudici della nona corte d’appello degli Stati Uniti, il processo ai Led Zeppelin è da rifare per irregolarità: nel 2016 non è stato possibile ascoltare in aula il pezzo originale della band di Randy Wolfe, noto anche come Randy California, ma soltanto la versione live.

THE SPIRIT LED ZEPPELIN

Un dettaglio fondamentale, quello legato alla versione registrata, per poter giudicare se vi sia stato effettivamente un plagio da parte della band di Jimmy Page e Robert Plant, secondo i giudici che hanno ordinato la riapertura del caso.

LED ZEPPELIN IN TRIBUNALE page 2 randy california led zeppelin sullo starship plant e page john paul jones con robert plant e jimmy page jimmy page e robert plant LED ZEPPELIN SPIRIT auto conduce al processo jimmy page page 2 plant e page jimmypage page led zeppelin