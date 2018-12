“STREGA DEVI MORIRE” - FARIBA TEHRANI, LA MADRE DI GIULIA SALEMI, È STATA AGGREDITA IN STRADA DA UN GRUPPO DI RAGAZZI CHE L’HA INSULTATA DOPO IL FALSO RITO MAGICO A “CASA SIGNORINI” – “È ASSURDO, INACCETTABILE” TUONA RICCARDO SIGNORETTI CHE HA DATO LA NOTIZIA A POMERIGGIO CINQUE… (VIDEO)

Da "www.ilfattoquotidiano.it"

fariba al gf 10

“Fariba Tehrani è stata aggredita da alcuni ragazzi per strada, che le hanno urlato ‘strega devi morire’. E tutto questo per un rito magico falso? Non so davvero cosa dire”.

Fariba è la mamma di Giulia Salemi e a dare la notizia dell’aggressione è stata Barbara D’Urso nel corso dell’ultima di Pomeriggio 5, dove era ospite Riccardo Signoretti, il direttore del settimanale Nuovo che per primo ha dato lo scoop.

giulia salemi con la mamma fariba tehrani

“Fariba Tehrani purtroppo è stata aggredita, l’ha raccontato proprio a noi di Nuovo, in edicola domani. Per strada è stata aggredita da tre ragazzi che le hanno urlato ‘strega tu meriti di morire’. Qui sconfiniamo nell’assurdo.

giulia salemi con la mamma fariba tehrani 2

Questo è inaccettabile”, ha detto il direttore. Poi è intervenuta anche Maria Monsè, che ha rivelato di aver visto la madre della Salemi in lacrime: “Prima di entrare in diretta qui a Pomeriggio 5 ho incontrato Fariba. Lei era in lacrime poverina, piangeva ininterrottamente, mi ha fatto una tenerezza”, ha concluso.

