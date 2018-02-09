sono tornato sono tornato sono tornato la russa
“VADO SPESSO AL CINEMA, SONO CINOFILO”, IL LAPSUS DA RIDERE DI LA RUSSA CHE A “L’ARIA CHE TIRA” RECENSISCE IL FILM SU MUSSOLINI: "E' COMMERCIALE MA MI SONO DIVERTITO MOLTO A VEDERLO” - VIDEO-
EVA HENGER NEI FUORIONDA DI ‘STRISCIA’, LA VERITÀ SUL CANNA-GATE DI FRANCESCO MONTE: ‘QUELLI DEL PROGRAMMA MI HANNO DETTO ‘COSÌ DOBBIAMO FARLO ARRESTARE’ (VIDEO) - ‘HANNO PURE TROVATO LA FOTO IN CUI LUI FUMA LA CANNA PURE IN DIRETTA SU LA5’ - MA NON SERVE LO SCOOP DI ‘STRISCIA’: NELLA PUNTATA DELL’’ISOLA’ IN CUI LEI LO ACCUSA, LUI NON SMENTISCE MAI, ANZI DICE: ‘QUELLO CHE UNO FA NELLA SUA VITA PRIVATA…’ (VIDEO)
NON DITE A RENZI CHE GENTILONI PREPARA UN EVENTO PER VENERDÌ PROSSIMO. AL SUO FIANCO ER MOVIOLA HA SCELTO I DUE NEMICI PIU’ INTIMI DEL BULLETTO TOSCANO: FRANCESCO RUTELLI E CARLO CALENDA
ITALO FIRST! MONTEZEMOLO E LA VENDITA DI NTV: “RISCHIO COLONIZZAZIONE? QUANDO STAVAMO PER PORTARE I LIBRI IN TRIBUNALE NON SI È VISTO NESSUNO. CATTANEO HA SALVATO L’AZIENDA. IO E LUI ERAVAMO A FAVORE DELLA BORSA. ERAVAMO CONVINTI CHE CONSERVANDO IL 60% SI POTEVA CRESCERE MA L’OFFERTA DEGLI AMERICANI ERA PRENDERE O LASCIARE…
LA FORZA DELL'INTESTINO - IN CINA UN UOMO È RIMASTO SEDUTO TROPPO A LUNGO COL CELLULARE IN MANO SULLA TAZZA DEL CESSO E HA FINITO PER PERDERSI L'INTESTINO RETTO NEL WATER! - L’UOMO È STATO RICOVERATO D'URGENZA, CON TUTTO IL TELEFONINO, DOPO AVER NOTATO CHE QUALCOSA NON ERA PIÙ AL SUO POSTO
LA JUVE IN VETTA TRA LE POLEMICHE – IL FISCHIATISSIMO EX BERNARDESCHI E HIGUAIN PIEGANO LA FIORENTINA, ALLEGRI FESTEGGIA LE 200 PANCHINE CON IL PRIMO POSTO (ALMENO PER UNA NOTTE) – PROTESTE PER IL RIGORE TOLTO AI VIOLA DAL VAR PER LA POSIZIONE DI FUORIGIOCO DI BENASSI - FURIA PIOLI: "L'ARBITRO CI HA MESSO PIU' DI 3 MINUTI PER DECIDERE. PERCHE' NON E' ANDATO A RIVEDERE LE IMMAGINI?"- VIDEO
CAFONALINO DELLA MINIGONNA - SOTTO ‘PROCESSO’ AL TEATRO PARIOLI C'E' MARY QUANT, INTERPRETATA DA SIMONETTA GIORDANI (CDA FERROVIE), CON AVVOCATO DIFENSORE CATRICALÀ E TESTIMONE IL SUPER-PARRUCCHIERE ROBERTO D’ANTONIO NEI PANNI DI UN SIMIL VIDAL SASSOON - GIUDICA AUGUSTA IANNINI, HABITUÉE DELLE SERATE DI ELISA GRECO, PER L'ACCUSA IL MAGISTRATO FABRIZIO GANDINI ED ELISA ANZALDO (TG1). SUL PALCO ANCHE UN PARRUCCATO GUILLERMO MARIOTTO