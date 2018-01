“LA VECCHIAIA NON ESISTE, PER ME SI CHIAMA SAGGEZZA” - LA 69ENNE GRACE JONES: “NON VIVO NEL PASSATO E RIFIUTO L'ETICHETTA DI ICONA DEGLI ANNI 80. LAVORO A UN DISCO DA 5 ANNI MA HO USATO IL MIO TEMPO PER FARE ALTRE COSE E NON RIESCO A FINIRLO. LA NUDITA’ NON MI SPAVENTA: SONO SEMPRE SENZA VESTITI” - LA SUA VITA NEL DOCUMENTARIO “BLOODLIGHT AND BAMI”

Stefano landi per il “Corriere della Sera”

Ha sfilato, cantato, recitato. Frequentato Warhol, Haring e battezzato lo Studio 54 quando gli anni 80 erano una cosa seria. Bloodlight and Bami, il documentario nelle sale domani e mercoledì, racconta Grace Jones vista dal buco della serratura delle sue mille vite.

Difficile mettere in mostra la propria intimità?

«Era il momento giusto per farlo: con Sophie Fiennes, la regista (sorella degli attori Joseph e Ralph), era come se ci fossimo incontrati in un'altra vita».

La nudità non l'ha mai spaventata..

«Chiunque mi conosce si abitua: quando faccio spettacoli, sono sempre nuda. Anche quando sfilavo come modella ero abituata a stare senza vestiti nel backstage».

Come ci si sente ad essere considerata un'icona dalle ragazze di tre generazioni diverse?

«Non credo di esserlo. Non mi sento nemmeno una popstar. Sono semplicemente un artista underground che ha avuto successo nella vita».

Che consiglio darebbe ai giovani?

«Il mondo oggi è più difficile. È tutto fast-food. I ragazzi devono dare il 200 per cento e non farsi fregare. Per farcela però serve intanto sentirsi a proprio agio in quello che fanno».

Il documentario scava nella sua infanzia: ma non sembra avere un tono nostalgico..

«Non vivo nel passato. La nostalgia non mi interessa. Preferisco guardare verso il futuro. Per questo non mi esibisco mai in spettacoli retrò. La vecchiaia non esiste, per me si chiama saggezza».

Che ricordo ha di lei bambina?

«Lunghe camminate per andare da casa a scuola. Da sola, i miei primi momenti di libertà assoluta. E poi l'amore per lo sport..».

Il 19 maggio compirà 70 anni. Grazie allo sport se si è garantita un fisico scolpito..

«Da bambina ero un'atleta. Oggi il nuoto è la cosa più importante per me. Due ore nell'oceano fanno miracoli per il mio equilibrio. Mentre sono in acqua guardo il cielo, perché mi piacerebbe andare nello spazio».

Ha anche amici nel mondo dello sport?

«Rafa Nadal, uno dei ragazzi più umili e dolci che abbia mai incontrato. Per lui vado a Wimbledon ogni anno».

Un suo nemico invece sembra essere Donald Trump..

«Ha portato una nuvola nera sul mondo. Credo che ogni candidato presidenziale dovrebbe essere visto da uno psichiatra prima che gli sia concesso di candidarsi».

Di cosa è più orgogliosa?

«Sul palco di aver cantato con Pavarotti nel 2002. Nella vita di essere diventata mamma. E ora anche nonna. Athena ha 8 anni, suona il pianoforte, balla, dipinge. Entra nel mio armadio, si infila i vestiti e sfila con i suoi amici».

Con la musica ha chiuso?

«Lavoro a un disco da 5 anni. Ho usato il mio tempo per fare altre cose e non riesco a finire l'album che mi sto autoproducendo. Ho imparato negli anni a condividere il lavoro con tanti collaboratori, senza accentrare tutto su di me».

Come si vive nella sua Giamaica oggi?

«Un Paese con un'anima. Mi piace lasciarmi ispirare dalla personalità di questa gente. E poi cucino. La specialità della casa? Spaghetti alla carbonara».

