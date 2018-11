“VIVO UN DOLORE TREMENDO” – BROSIO A “RADIO2” PARLA DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL SUO GATTO “SUSHI”, CHE HA INIZIATO A SANGUINARE IN DIRETTA A “STORIE ITALIANE”: “IN 20 ANNI DI CRONACA NERA NON HO MAI VISTO UNA COSA DEL GENERE, SEMBRAVA UN RUBINETTO. È VENUTO FUORI CHE C’È UN SOSPETTO TUMORE” – “PREGO GESÙ E MARIA, POI SIA FATTA LA VOLONTÀ DI DIO. CERTI COMMENTI SUI SOCIAL MI HANNO…” – VIDEO

Paolo Brosio è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte.

Brosio ha parlato delle condizioni di salute del suo gatto, Sushi: "Purtroppo il mio gatto non sta bene. Mi ha fatto compagnia per tanti anni, purtroppo dietro quell'emorragia è venuto fuori che c'è un sospetto tumore, ora devono fare la biopsia, l'hanno fatta ieri, ora aspettiamo il risultato. Spero ancora che sia benigno, ma da quello che dicono i veterinari che ce l'hanno in cura, la situazione è molto difficile. Per me è stato un dolore tremendo. Dolore e tristezza.

Anche per le modalità. Va chiarita una cosa, il gatto vive in quell'appartamento,io devo stare con mia mamma perché ormai ha 97 anni. In 20 anni di cronaca nera, non ho mai visto una cosa del genere. Il gatto ha avuto una emorragia violentissima dalle parti intime, come se fosse un rubinetto dell'acqua. In un minuto sono diventati rosso sangue tutti i pantaloni e la camicia. Il gatto mi guardava come a dire 'sto morendo, aiutami'.

Qualcuno mi ha criticato, come se io avessi bisogno del mio gatto per finire in televisione. Ho fatto 19 anni di telegiornale, 16 anni di trasmissione tra Rai e Mediaset, ho scritto libri con Mondadori, dovrei sfruttare il mio gatto? A Sushi voglio troppo bene, ci sto malissimo per quello che è successo".

Paolo Brosio è un fiume in piena: "Non penso assolutamente di lasciarlo andare. Non se ne parla. Accanimento terapeutico no, ma sostegno fino all'ultimo soffio di vita sì. E se lui soffre le faremo delle cure palliative. Porterò Sushi nella chiesetta di Sant'Antonio, patrono degli animali. Ho espresso dei desideri e delle preghiere per questo gatto. Si può davvero dire che tante volte c'è più compassione degli animali fra di loro e degli animali fra di loro con gli uomini.

Certi commenti sui social mi hanno fatto star male, perché esistono delle persone che sono così. E allora ci credo che le cose vanno male nel mondo. Se tutti hanno ripreso questa notizia io che ci posso fare? Spero solo che il mio gatto stia meglio, cosa che sarà molto difficile. La Madonna e Gesù possono fare di tutto.

Se hanno deciso che questo gattino ha chiuso la sua vita accetterò il dolore e lo offrirò tutto al Signore. Non si deve fare la mia volontà ma la volontà di Dio.E' successa una cosa incredibile, penso che bisogna anche interpretare i segni con la fede. Sangue vuol dire sofferenza. Stiamo vivendo momenti difficili. Bisogna pregare di più. Essere più buoni, volerci bene l'uno con l'altro. Non è un segno buono questo qui".

