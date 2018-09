efe bal

Da La Zanzara –Radio 24

Alla Zanzara su Radio 24 la trans italo-turca Efe Bal annuncia: "Il 14 ottobre inizio la scuola di formazione politica della Lega. Ci saranno più di trecento studenti tra cui io. Ho pagato 590 euro per sei mese". "Ci sono diverse materie - dice Efe Bal - tra cui i rapporti col Vaticano, anche se quando penso al Vaticano io associo solo la parola pedofilia. Spuntano casi ogni settimana, chissà quanti ce ne sono". Ma i preti ci vengono da lei?: "No, mai. I preti sono tutti froci passivi e vogliono i maschi, non vanno con i transessuali".

"Salvini - continua Efe Bal - non lo sento più ma sono sempre leghista e spero dopo la scuola di avere una possibilità, anche una candidatura perché no? Non devo fare la prostituta tutta la vita. E poi questo governo deve trovare tanti soldi per fare le cose che , li potrebbe prendere con la prostituzione. Spero che non abbandoni questa idea". Hanno accettato la tua presenza alla scuola della Lega: "Si certo ho già pagato tutto. In contanti, grazie al mio lavoro non ho problemi. A Pontida ho parlato con il capo della scuola, Armando Siri, e ha detto che non c'erano problemi per la mia presenza".

"Adesso - dice ancora - cerco un fidanzato con cui avere un rapporto più duraturo, mi basta sia dotato e non troppo vecchio. Mi sono iscritta a Tinder però mi cancellano perché pensano che voglio soldi. No, voglio solo scopare e conoscere bei ragazzi. Sono incazzata perché ogni settimana bloccano il mio profilo. Ho il diritto di essere su Tinder per trovare un fidanzato o un cazzo grosso. Li voglio denunciare". Alle lezioni della Lega ci sarà anche Renato Brunetta: "Ah sì, quello alto un metro e trenta, mi arriva al livello del pisello. Sono curiosa di incontrarlo". Poi dice: "Voglio fare la stessa fine anch'io, quella di Zanza, morire scopando. E devo dire che potrebbe accadere, dato che ne combino davvero tante".

