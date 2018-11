LELE MORA A ''LA ZANZARA'' CONFERMA: ''SESSO CON CORONA? CERTO CHE CI FU, DICE BUGIE PER NON FARE BRUTTA FIGURA. CHE TIPO DI SESSO? BEH DICIAMO CHE MI PIACE MOLTO UN PAESE, BOMBOLANDIA. MA ORA NON MI TIRA PIÙ, IL MIO PAPPAGALLO È MORTO DA 8 ANNI'' - ''NASCERÀ UN PARTITO ISPIRATO DIRETTAMENTE A MUSSOLINI. HA RAGIONE ALESSANDRA, PIAZZALE LORETO FU UNA GRANDE PORCHERIA, SONO STATI DEGLI ZOZZONI. IL DUCE HA FATTO TANTE BELLE COSE, ERA UN SIGNORE''

Da ''la Zanzara - Radio24''

“Corona? Da Gomez Corona ha detto di essere stato il grande amore della mia vita, ed è vero. Ma ha detto anche non ci fu sesso, e questa è una bugia. Non è vero, figuriamoci. Non l’ha detto altrimenti faceva brutta figura”. Lo dice Lele Mora a La Zanzara su Radio 24 parlando di Fabrizio Corona. “Bisogna vedere – dice Lele Mora - sotto che forma lo fa, il sesso. Che tipo di sesso? Bah, guardate io amo un paese che si chiama Bombolandia, sentite come riempie bene la bocca? Su chi abbia fatto queste cose lo lascio a voi. Comunque sesso ci fu”.

Lele, l’uccello ti tira ancora?: “No, il pappagallo è morto. Sono ancora sotto pressione con delle pillole strane che prendo per farmi star bene. Saranno esattamente 8 anni. La mia vita sessuale è morta 8 anni fa. Eppure sono giovane, ne ho quasi 64. E pensare che il mio povero papà ha trombato fino a 92 anni. Mia mamma era disperata perché ogni volta che non c’era nessuno chiudeva le porte di casa e le correva dietro. Come sto’ Bene, non si vive di solo sesso. E non mi masturbo nemmeno, non mi piace essere un operaio del sesso”.

Poi torna su uno dei suoi amori, Mussolini: “Fra poco, vedrete, nascerà un nuovo partito di Mussolini, con lo stemma di Benito, il Nuovo Partito Fascista. E ho sempre più busti di Mussolini, tra cui uno che è una rarità. Il Duce si era fatto fare un busto da imperatore. E’ una libidine vederlo, una doppia libidine. Quanto vale? Non ha prezzo perché è copia unica, non è mai stato rifatto ed è lui proprio da grande imperatore”.

Ha ragione la Mussolini che vuole denunciare quelli che offendono il nonno su Internet?: “Ma ha ragione, è giusto difendere il nonno. Piazzale Loreto fu una grande porcheria, perché i morti vanno rispettati. Perché portarlo in piazzale Loreto e fargli dare calci, sputi, ad una persona che, bene o male avrà combinato dei guai, ma ha anche fatto tante belle cose? Il rispetto ci vuole. Per me resta una porcheria e chi ha fatto delle cattiverie sul corpo umano di questo grande signore, sono degli zozzoni”.

Dal Corriere della Sera