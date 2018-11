LESA PODESTÀ – IL MONDO DELLA MUSICA INDIE IN SUBBUGLIO PER LE ACCUSE DI MOLESTIE SESSUALI A EMANUELE PODESTÀ, ORGANIZZATORE DEL FESTIVAL “SUPERNOVA” DI GENOVA – A SOLLEVARE IL POLVERONE FEDERICO FIUMANI DEI “DIAFRAMMA”, POI È PARTITA LA GIOSTRA DEL “TUTTI SAPEVANO” (MA ALLORA PERCHÉ STAVANO ZITTI?) – I MESSAGGINI A GIOVANI IN CERCA DI FAMA: “SUGGELLIAMO LA NOSTRA ALLEANZA CON UN BEL 69”

Paolo Armelli per www.wired.it

emanuele podesta'

A partire dal 20 novembre è scoppiato un caso abbastanza clamoroso nel mondo della musica indie italiana legato a gravi accuse di molestie sessuali nei confronti di Emanuele Podestà, organizzatore di eventi musicali fra cui il festival Supernova di Genova e anche editore della casa editrice Habanero.

Il tutto è partito da un post pubblico di Federico Fiumani, cantante leader della band Diaframma, che già il 16 novembre aveva scritto sul suo Facebook: “Io con gli stronzi che picchiano le donne non ci lavoro, anche a costo di dover annullare concerti e pagare penali“.

il post di federico fiumani sulle molestie nel mondo indie

La cosa viene specificata poi in un altro post del 20 novembre, in cui – pur senza far nomi – Fiumani scende nei dettagli: “Come facilmente si evince dai commenti sotto al mio post di pochi giorni fa riferito al fatto che io non suono nei Festival organizzati da gente che picchia le donne, le manda all’ospedale, le tiene segregate in casa per due giorni, gli spegne sigarette in faccia e le aggredisce per strada, la città è Genova, e il festival si svolge verso la fine di aprile“.

Incrociando le date e i riferimenti sarebbe abbastanza chiaro che Fiumani si riferisca proprio a Podestà, dato che l’ultimo Supernova si è svolto dal 20 al 25 aprile 2018. Fiumani continua dicendo di volersi impegnare per “scrivere a tutti i miei amici musicisti, agenzie di Booking, giornalisti, informandoli che c’è gente che, invece di stare in galera, organizza festival musicali“.

habanero edizioni

Come ricostruito da Noisey, altri messaggi pubblicati negli stessi giorni farebbero intendere che i comportamenti inappropriati di Podestà si sarebbero protratti da anni e sarebbero stati anche parecchio noti nell’ambiente soprattutto genovese.

Nel frattempo è stato riportato a galla un post di una ragazza presente su Facebook con lo pseudonimo Kants Exhibition: la giovane donna aveva pubblicato già 4 mesi fa degli screenshot di sue conversazioni con Podestà.

federico fiumani 4

I due erano in contatto per la pubblicazione del libro d’esordio di lei: dopo averle proposto certe condizioni economiche e la firma di un contratto in cambio di un’esplicita pratica sessuale (“Ci sono due modi di chiudere un contratto: o lo firmiamo o lo firmiamo e suggelliamo la nostra alleanza con un bel 69“), l’uomo avrebbe poi ritirato ogni tipo di offerta in seguito al rifiuto di lei. Ma anche l’offerta editoriale iniziale di Podestà si inseriva nella cosiddetta editoria a pagamento, pratica dalle numerose zone grigie.

carlotta vagnoli e le molestie nell'indie italiano

Altri commenti sui social sottolineano la notorietà del fatto: “Che molestasse in chat lo sapevo benissimo” dice un utente, mentre Emiliano Colasanti, discografico della 42 records ha scritto: “Le prime voci sul tizio che organizza concerti a Genova e il suo comportamento orripilante mi sono arrivate circa tre anni fa. Erano, appunto, voci […]. Questo almeno fino a quando, lo scorso anno, non sono stati annunciati i concerti di Cosmo e Colapesce al Supernova. In quel momento lì è successo che persone vicine a noi e che avevano avuto problemi, anche seri, con il tizio in questione, ci hanno raccontato le loro storie e ci hanno lasciati sgomenti. Lorenzo [Colapesce, ndr] ha deciso di non suonare al Supernova e la stessa decisione era stata presa da Marco [Cosmo, ndr]”.

gli screenshot che inguaiano emanuele podesta' 2 gli screenshot che inguaiano emanuele podesta'

Colasanti aggiunge di non aver rivelato prima le accuse perché “è importante che la narrazione di quello che è successo sia controllata dalle persone che hanno subito gli abusi, e per questo ho sempre agito nel rispetto della loro volontà“.

In questi anni, Podestà è divenuto un nome di rilievo nella scena indie italiana, organizzando diversi eventi e festival, fra cui il Ducale Up e il Supernova e, sempre a Genova, la sua collaborazione col Teatro dell’Archivolto, in manifestazioni che hanno visto passare artisti come, fra gli altri, Manuel Agnelli, Brunori, Tre Allegri Ragazzi Morti, Marta sui Tubi e Marlene Kuntz.

In questo momento le pagine Facebook di Supernova Festival e di Habanero edizioni appaiono disattivate, mentre Podestà pare non essersi ancora espresso; nessun risvolto giudiziario ufficiale per ora, mentre Repubblica parla di due indagini lanciate anni fa ma poi fermate perché entrambe le querelanti hanno ritirato le accuse.

Nel frattempo un sito come Bossy ha lanciato un’iniziativa guidata da Carlotta Vagnoli (che in una diretta Instagram del 21 novembre ha parlato di centinaia di casi) per raccogliere le testimonianze delle donne molestate che vogliono farsi avanti anche attraverso l’hashtag #losapevanotutti.

