Da www.ilmessaggero.it

diletta leotta

Nella primissima mattinata di oggi, alcuni ospiti di TopCalcio24, tv locale legata ad Antenna 3 e TeleLombardia, si sono lasciati andare ad alcune considerazioni “hard” su Diletta Leotta, la giornalista di Sky Sport che conduce ormai da qualche anno gli speciali sulla Serie B: il video ha già fatto il giro di Twitter.

Considerazioni a dir poco irripetibili, che hanno ovviamente come argomento principale le foto e i video "rubati" dal cellulare della Leotta due anni fa, un caso di hackeraggio che fece parlare tutta Italia e che mise fortemente in difficoltà la bella e brava giornalista della tv satellitare. «È una mai***a, le piace il c***», dice elegantemente uno dei giornalisti in studio.

Dopo la diffusione del video, il direttore Fabio Ravezzani ha postato un tweet di scuse nei confronti di Diletta. «Un fuori onda andato alle 4 del mattino per un errore di marcatura dell’emissionista (in diretta c’era pubblicità) - scrive, in risposta all'utente che ha postato su Twitter il filmato - Pessima conversazione privata, comunque, e mi scuso a nome di tutti con una collega molto brava e preparata».

diletta leotta ravezzani scuse topsport24 diletta leotta diletta leotta diletta leotta diletta leotta diletta leotta diletta leotta leotta leotta leotta SFIDA TRA DILETTA LEOTTA E FABIO FOGNINI 2 diletta leotta LEOTTA LEOTTA FIAMINGO 11 LEOTTA LEOTTA diletta leotta 1 diletta leotta 2 caressa leotta diletta leotta 1 diletta leotta 2 diletta leotta 4 diletta leotta 3 diletta leotta 6 diletta leotta 5 LEOTTA 17 diletta leotta 3 diletta leotta 4 DILETTA LEOTTA leotta leotta topsport24