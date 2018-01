1. LUNGHI CAPELLI DORATI, 21 ANNI E UN VISETTO ANGELICO TUTTO SPERMA & SAPONE. ALEX GREY SEMBRA LA CLASSICA BARBIE PLASTIFICATA. E INVECE NO, QUESTA RAGAZZA HA QUALCOSA IN PIÙ

ALEX GREY

ALEX GREY E VALENTINA NAPPI

Barbara Costa per Dagospia

alex grey

Lunghi capelli dorati, un visetto angelico tutto sperma e sapone, 21 anni e già così tanti traguardi porno raggiunti, rispetto ad altre sue colleghe a cui non basterebbe una vita di doppie e triple penetrazioni.

Alex Grey, e appena la vedi ti sembra la classica Barbie, prototipo-porno strausato, e invece no, questa ragazzina ha innegabilmente qualcosa in più, quel “quid” che davanti alle telecamere la fa brillare: il suo corpo bianchissimo è come se si facesse baciare e languidamente accarezzare da chi la guarda rapito al di là dello schermo, mentre si aspetta trepidanti che dia vita a ogni più lussuriosa fantasia.

alex grey twitter

Sia che le si inondi il viso e la bocca di sperma, o la si inginocchi spingendoglielo in gola più che si può, Alex rimane comunque la più fiera e divertita delle ninfe: per lei il porno è la stanza dei giochi.

Rimane impeccabile perché Alex ha la grazia del porno, ovvero la capacità innata di rimanere intatta nella sua tenerezza, giocosità, pulizia, anche mentre si lascia sodomizzare o dopo essere uscita da caldi rapporti lesbo che nulla, ma davvero nulla, lasciano all’immaginazione dello spettatore.

Per l’ennesima volta, il porno di serie A americano ha puntato sul faccino pulito, sul modello della brava ragazza innocente, e ha fatto centro. Il corpo di Alex Grey è poco pornografico: piccolina e magrissima (1,57 per 45 chili), seni appena pronunciati e forme lievi, eppure sa ergersi a regina tra peni e vagine le più agguerrite.

alex grey pornostar

Poco e niente truccata, ciglia finte a impreziosire gli occhioni blu, shorts e lingerie rosa, e Alex Grey è pronta a girare porno torridi, facendo il pieno di visualizzazioni, scalando posizioni nei siti, sorpassando colleghe più esperte e fisicamente esuberanti, e portandosi a casa, dopo appena due anni di set, un Oscar del Porno per la miglior scena di sesso a tre.

E pensare che fino a tre anni fa questa ragazzina se ne stava tranquilla nella sua cameretta a fare la cam-girl: Alex è nata a Fort Benning, in Georgia, figlia di militari. È cresciuta in un ambiente severo e ultraconservatore, seguendo la famiglia da una base all’altra, per tutta l’America, fino al diploma.

alex grey naked perfection

Appena compiuti 18 anni, si è buttata nel mondo dell’erotismo via cam, esibendosi su Chaturbate e collezionando più di 100 mila followers in meno di un mese. John Steven, talent director della Matrix Models, l’ha notata e il 23 aprile 2015, tre giorni dopo aver compiuto 19 anni, Alex atterra a Los Angeles, la mecca del porno, per firmare il suo primo contratto. All’inizio faceva la hot model, ma il passo nell’hard vero è stato breve.

alex grey lustful passion 1

Lei candidamente ammette di aver scelto l’hard per soldi, e che le prime volte sul set non sapeva davvero cosa e come fare. La spaventava soprattutto la “differenza” tra il suo fisico, così minuto e poco “porno”, rispetto a quello delle altre ragazze, ben più provocanti. Il fatto di essere scelta da registi importanti come Greg Lansky, e di lavorare per le case cinematografiche più prestigiose, con attori e attrici affermati, le ha fatto presto cambiare idea, e oggi la sua carriera è al top.

Alex ha bruciato le tappe, e non ha davvero intenzione di fermarsi: firma contratti in esclusiva, ha imparato che la sua bellezza naturale è la sua carta vincente, e i suoi video anal sui siti infuriano. È diventata talmente sfacciata e sicura di sé che sui set pretende di avere il suo ragazzo, Jason, come assistente! È sempre dalle sue mani che deve arrivare l’accappatoio a coprirle il corpo esausto e inzaccherato di sconcezze porno.

alex grey instagram

A chi se la volesse gustare in tutto il suo splendore, consiglio di saltare i primi lavori di Alex, quelli dove giustamente punta tutto sul suo aspetto teen, e gioca alla sexy bambolina da traviare, quando da pervertire non c’è davvero un bel niente, visto che è lei a comandare ogni gioco di lingua e non solo (vedi un po’ tutto quello che succede nella serie “Dad, I’m not a virgin!”).

Non che questi lavori di Alex non siano pornograficamente accattivanti, ma in rete c’è “I Want to be Dominated”, il porno lesbo sadomaso che Alex ha girato con la nostra Valentina Nappi. Un porno dove la Nappi è una mistress che deve punire una slave che è stata tanto, tanto cattiva: su un divano le due ne fanno di tutti i colori, in un ambiente elegante e dalle luci soffuse. La “povera” Alex è costretta ad omaggiare Valentina più e più volte, e alla nostra non basta mai, non è mai sazia, non ha nessuna intenzione di staccarsi la biondina né dalla bocca, né dal centro delle sue gambe…

