LODO IRRITUALE – IL FRONTMAN DE 'LO STATO SOCIALE' NUOVO GIUDICE DI X FACTOR CONTESTATO DAI FAN: “INCOERENTE E VENDUTO” – I PIU’ AVVERTITI HANNO RICORDATO CHE LODO GUENZI CANTAVA 'NASCI ROCKSTAR MUORI GIUDICE A UN TALENT' - LUI REPLICA: "E’ UNO DEI MIEI PEZZI PREFERITI E NON SE L’E’ CAGATO NESSUNO, ORA SPERO CHE…” – VIDEO

Matteo Sacchi per il Giornale

Come abbiamo annunciato ieri Lodo(vico) Guenzi è il quarto giudice di X Factor Live 2018. Lo ha comunicato ufficialmente Sky con una nota. Il volto più noto de Lo Stato Sociale affiancherà Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli dal prossimo 25 ottobre su Sky Uno. Lodo si era già seduto al tavolo della giuria nella seconda puntata di audizioni di questa edizione di X Factor, nei panni di «quinto giudice», ricevendo applausi, a suo agio in quella comparsata, lontana però dal suo ambiente musicale abituale.

Del resto lo Stato Sociale che ha fondato nel 2009 ha fatto molta strada. La band, cresciuta dietro ai microfoni di Radio Città Fujiko, negli ultimi 6 anni, è passata da locali da 100 persone, alla scommessa (vinta) di riempire il Forum d' Assago. La vocazione indie dichiarata non ha impedito ai ragazzi bolognesi di andare a Sanremo con una canzoncina orecchiabile orecchiabile. Però se i fan hanno perdonato Sanremo pare siano meno disponibili a perdonare Lodo a X Factor.

Sui social è stato bersagliato di insulti tra cui «venduto» è uno dei più gentili. I più cattivi gli hanno ricordato proprio il titolo di una canzone dello Stato sociale: Nasci Rockstar, Muori Giudice ad un Talent.

Lodo ha risposto così: «Da sempre la nostra vocazione è portare un' alterità nel sistema, non fare gli eremiti... Nasci rockstar muori giudice a un talent show è uno dei miei pezzi preferiti e non se l' è cagato nessuno, ora spero diventi un po' più famoso». Forse sì ma finiranno per ricordargli, visto il suo ruolo da giudice, anche l' altra canzone in cui voleva ardentemente non ci fosse «Nessuno che dice se sbagli sei fuori».

