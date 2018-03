LORENZO CRESPI: ‘MORIRÒ PRESTO. VI CHIEDO DI SPUTARE IN FACCIA A CHI DIRÀ IN TV CHE MI VOLEVA BENE’ - LO SFOGO SU TWITTER DELL’ATTORE, UN TEMPO STAR DELLE FICTION, OGGI DISPERATO: ‘VIVO SENZA LUCE, SENZA GAS, UNA MALATTIA AI POLMONI, ABBANDONATO DA TUTTI’ - ‘BARBARA D’URSO PER ME HA FATTO TUTTO QUELLO CHE POTEVA, NON ATTACCATELA’

L’attore affida alla rete la denuncia delle sue preoccupanti condizioni di salute

L’attore Lorenzo Crespi lancia un grido d’aiuto sui social network: “Io morirò presto e vi chiedo di sputare in faccia a tutti quelli che minimamente in tv diranno che mi volevano bene”. Uno sfogo disperato e un attacco contro tutti coloro che, a suo dire, lo hanno abbandonato a se stesso. “Tutti sanno come sto vivendo.. ma se non possono usarmi.. non possono aiutarmi”, scrive il protagonista di tante fiction televisive, raccontando di vivere “in condizioni pietose, da giorni senza luce, senza gas, una malattia ai polmoni, totalmente congelato, abbandonato da tutti”.

Sono due anni che non torno a casa, che non vedo mia madre,la mia amata #Messina ,la mia strada,i miei fratelli..manco ancora per poco perché la mia vita sta cambiando radicalmente..Dopo vent'anni di duro lavoro non ho più la possibilità di continuare a farlo,non mi viene data

09:34 - 6 mar 2018

tutto il male che mi hanno fatto,non ha uguali nella storia dello spettacolo..Mi hanno augurato la morte,mi vogliono morto,non vogliono che io apra bocca per dire la verità,per urlare a un magistrato tutto quello che hanno fatto..Hanno paura.. Perché non hanno mai

09:41 - 6 mar 2018

E ancora, “la mia è una totale denuncia alle istituzioni. E a tutti quelli che in questi anni sapevano e hanno accettato in silenzio senza dire nulla che io vivessi in condizioni così disumane”, aggiunge Crespi su Twitter. “Altra nottata al gelo – scrive l’attore in uno degli ultimi post pubblicati – Siti, giornali, chiacchierano tutti ma qui non è venuto nessuno… non riesco a lavarmi da 5 giorni… è questa la vergogna vera”.

Lorenzo Crespi accusa Barbara d’Urso?

A fare scalpore è anche un tweet in cui Lorenzo Crespi sembra attaccare persino Barbara d’Urso, che si è più volte occupata del suo caso negli anni passati, quando l’incubo dell’attore ebbe inizio con una infezione polmonare dalla quale però aveva poi dichiarato di essere guarito. In seguito ai commenti dei follower, l’attore ha precisato meglio la questione:

State massacrando Barbara D’Urso, una persona a cui voglio bene, per nulla. Non è colpa sua, potrei andare in studio tutti i giorni ma non vivo a Milano. Più che ospitarmi in tv, cosa può fare? Non è mia madre, non è mia moglie e non è la mia assistente sociale. Non può prendermi una casa con luce, acqua e gas. Ve la prendete con le persone sbagliate.

Mi dispiace avervi mentito in tutti questi anni cercando di proteggere e difendere l'indifendibile,ma quando hai paura di restare totalmente solo fai pure questo,questa è la cruda realtà di quello che sto vivendo in questi miei ultimi anni di vita perché peggioro ogni giorno

08:16 - 7 mar 2018

Nel mio tweet c'è scritto "Ultimo e la d'Urso sanno come sto vivendo "non c'è scritto "ultima la d'Urso" state massacrando Barbara d'Urso una persona che voglio bene per nulla.Non è colpa sua,potrei andare in studio tutti i giorni..Ma sono in questa situazione e non vivo a Milano

16:29 - 7 mar 2018

Barbara più che ospitarmi cosa può fare?non è mia moglie,mia madre,non è la mia assistente sociale,mi può ospitare in uno studio non mi può prendere una casa luce gas acqua,ve la prendete sempre con le persone sbagliate,Paura di quei criminali dittatori comunisti in Rai vero?

