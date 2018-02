LORY DEL SANTO NON SI LASCIA SFUGGIRE MANCO UN TOY BOY: ‘HO PASSATO UNA NOTTE CON UNO DEI CONCORRENTI DELL’ISOLA DEI FAMOSI’ - CHI SARÀ IL FORTUNATO? ‘LUI ERA SULLE SUE, MOLTO FREDDO, AVEVA SONNO ED ERA STANCO. COMUNQUE LO AVEVO INVITATO A LIVELLO AMICHEVOLE. MI INTIMÒ DI NON FARE PAROLA DEL NOSRO WEEKEND PERCHÉ…’

Lucrezia Gera per https://velvetgossip.it/

LORY DEL SANTO

L’Isola dei Famosi è iniziata da 10 giorni e scoop e colpi di scena sono all’ordine del giorno. L’ultima notizia che si è diffusa rapidamente è stata quella relativa ad uno dei naufraghi presenti nel reality di casa Mediaset: Marco Ferri. Il ventinovenne, modello, social influencer e figlio d’arte dello storico difensore dell’Inter Riccardo Ferri, è considerato l’uomo più sexy di tutta l’Isola, con il suo fisico da divinità e il nome che porta. Insomma, da quanto rilasciato da Lory del Santo per il settimanale Nuovo, Marco Ferri avrebbe passato la notte con lei, oltre dieci anni fa, quando era ancora minorenne.

francesco monte marco ferri

L’ormai datata showgirl avrebbe, infatti, conosciuto il ragazzo anni fa, e, rimasta colpita dalla sua personalità e dal suo charme, gli avrebbe chiesto di accompagnarla ad alcuni eventi legati al Festival del Cinema di Cannes. Il giovane naufrago avrebbe accettato molto volentieri. Come dichiarato da Lory del Santo: “Mi colpì molto. All’epoca era ancora meglio di ora. Siamo partiti in auto per andare ad una festa a Cannes e lui ha guidato per 5 ore. Arrivati in Costa Azzurra, abbiamo scoperto che l’unica camera disponibile era matrimoniale, quindi abbiamo dormito insieme.

marco ferri lisandra silva

Lui era sulle sue, molto freddo, aveva sonno ed era stanco. Comunque l’avevo invitato a livello amichevole. Mi intimò di non fare parola del nostro week-end, perché lui voleva diventare famoso. Gli avevano promesso di mandarlo all’Isola. All’epoca era uno sconosciuto. Quindi gli ho risposto che non avrei saputo a chi dirlo e che in seguito non ci saremmo più rivisti. Nonostante Marco sia stato poco carino con me, senza volere mi ha dato la possibilità di chiudere con Pietrantonio che mi aveva accusato ingiustamente”.

marco ferri gran hermano vip

I due, dopo i giorni passati in Costa Azzurra, non si sarebbero più incontrati. Quello che sappiamo è che Marco avrebbe chiesto alla soubrette di non rivelare a nessuno quanto successo quella notte, perché altrimenti questo avrebbe minacciato la sua carriera, non ancora iniziata.

marco ferri cristian galella lele mora e a destra marco ferri a destra marco ferri lory del santo the lady lory del santo marco ferri al compleanno di lele mora marco ferri marco ferri marco ferri lory del santo e toy boy lory del santo lory del santo