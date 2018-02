22 feb 2018 12:29

‘È ARRIVATA LA FELICITÀ’ MA NON GLI ASCOLTI: 13,7% PER LA FICTION RAI1 - BENE MA NON BENISSIMO LA CHAMPIONS SU CANALE5 (18,2%), CON ‘LE IENE’ (11,9%) CHE ATTIRANO UNA BELLA FETTA DI PUBBLICO PALLONARO - SCIARELLI (11%) - MENTANA (4,7%) - RAI2 UCCISA DALLE TRIBUNE POLITICHE (1,7%) - GRUBER (5,8%) VS BELPIETRO (4,2%) - PALOMBA (17,4%) VS RAI1 (14,7-15,8%) - ‘MAI DIRE ISOLA’ (13%) - BRU-NEO (10,9%) - MANNONI (8,7%)