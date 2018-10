‘IL BACIO SAFFICO CON MARGHERITA BUY? LEI CI HA PRESO GUSTO’ – VIDEO: SABRINA FERILLI RACCONTA I RETROSCENA DEL FILM ‘IO E LEI’ A 'CHE TEMPO CHE FA': ‘PER TOGLIERCI DALL'IMBARAZZO ABBIAMO BEVUTO UNA BOTTIGLIA DI GRAPPA IN DUE: ALLA FINE LEI NON MI MOLLAVA PIÙ. CI POTEVAMO INTERROMPERE PRIMA E INVECE LEI LO HA MANDATO AVANTI PARECCHIO...’

SABRINA FERILLI E IL BACIO CON MARGHERITA BUY

Da "www.ilmessaggero.it"

Sabrina Ferilli, ospite a Che Tempo Che Fa, racconta scherzando a Fabio Fazio il bacio con Margherita Buy sul set del film "Io e lei".

"Per toglierci dall'imbarazzo abbiamo bevuto una bottiglia di grappa in 2" svela l'attrice e aggiunge "Non me l'ha mai detto ma secondo me alla fine c'ha preso gusto. "

