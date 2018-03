‘BLACK PANTHER’ CONTINUA A TRIONFARE NEL MONDO (900 MLN TOTALI), MA IN ITALIA VINCE JENNIFER LAWRENCE CON ‘RED SPARROW’, MEZZO FLOP IN AMERICA - MUCCINO SECONDO (973MILA) POI ‘PUOI BACIARE LO SPOSO’ (952MILA). SE IL PUBBLICO DEL NORD NON VA A VEDERE I FILM CON I SUPEREROI NERI FIGURIAMOCI SE SI MUOVE PER VEDERE LA COMMEDIA COL MATRIMONIO GAIO - SEGUONO I FILM DEGLI OSCAR: ‘FILO NASCOSTO’, ‘FORMA DELL’ACQUA’, ‘LADY BIRD’

Marco Giusti per DAgospia

Incassi del 5 marzo 2018.

Ancora una volta Black Panther trionfa in tutta il mondo, 65,7 milioni di dollari in America per un totale globale di 897 milioni di dollari. Massacra pure l’action al femminile Red Sparrow con Jennifer Lawrence, inchiodato in America a 17 milioni di dollari (pochino) per un totale globale di 69 milioni. Mezzo flop, insomma. Da noi, invece, alla sua prima settimana, mentre il popolo italiano andava a votare, vince proprio Red Sparrow con 1 milione 175 mila euro e Black Panther è sesto con 755 mila euro e un totale di 6 milioni di dollari. Insomma, il nostro pubblico non ci va volentieri a vedere i supereroi neri e africani. Con la Lega al 18 per cento le cose non miglioreranno per i wakandiani.

Secondo posto, da noi, invece, per A casa tutti bene di Gabriele Muccino, 973 mila euro per un totale di quasi 8 milioni di euro, che si dimostra la grande commedia famigliare dove tutti si odiano e si gonfiano. Potrebbe benissimo essere una chiara metafora della sinistra italiana al voto. Terzo posto, ma solo grazie agli incassi di sabato e domenica, per la commedia gaia-matrimoniale Puoi baciare lo sposo di Alessandro Genovesi, 952 mila euro.

Non è moltissimo, ammettiamolo, ma non è stato un weekend facile per nessuno. Poi, se il pubblico del nord non va a vedere i film con i supereroi neri figuriamoci se si muove per vedere la commedia col matrimonio gaio. Seguono i film da Oscar, Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson con 909 mila euro, La forma dell’acqua di Guillermo Del Toro con 797 mila euro, Lady Bird di Greta Gerwig con 558 mila euro.

In America, dietro i 65 milioni di dollari di Black Panther e i 17 milioni di Red Sparrow, con un budget di 69, troviamo il disastrato Death Wish di Eli Roth, cioè il remake ultraviolento di Il giustiziere della notte con Bruce Willis al posto di Charles Bronson con 13 milioni e un budget di 30. Questa settimana lo vedremo anche noi. Tra gli incassi internazionali, Black Panther è primo con 121 milioni di dollari, seguito dal cinese Operation Red Sea a 62, Red Sparrow a 43 e il potente Detective Chinatown 2 a 32.

