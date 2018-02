‘BLACK PANTHER’ SFONDA NEL MONDO (361 MILIONI $) MA IN ITALIA TRIONFANO ‘A CASA TUTTI BENE’ E ’50 SFUMATURE’, CHE INCASSANO ENTRAMBI 4 MILIONI DI EURO. IL FILM DI MUCCINO FA RESPIRARE IL CINEMA ITALIANO DAVANTI ALLO STRAPOTERE DI QUELLO AMERICANO - ‘LA FORMA DELL'ACQUA’ È QUARTO CON 1,9 MLN - IN USA DIETRO ALLA PANTERA NERA CI SONO IL CONIGLIETTO ‘PETER RABBIT’ E LE FRUSTE

Marco Giusti per Dagospia

gabriele muccino sul set di a casa tutti bene

Altro che gatti in tangenziale. Qua le vere zampate arrivano solo dalle pantere nere. Black Panther di Ryan Coogler sfonda più o meno ovunque e incassa questo weekend la bellezza di 192 milioni di dollari in America per un totale internazionale di 361 milioni di dollari. È il maggiore incasso in assoluto per un film diretto da un regista nero, visto che Straight Outta Compton incassò 214 milioni, ma come somma totale. Inoltre qui si tratta di competere nel regno dei supereroi bianchi.

Se Wonder Woman l'anno scorso salutò l'Africa di una supereroina femmina in un film diretto da una donna, stavolta il miracolo si ripete in un film che un cast quasi all black e un regista nero. Per l'America di Trump è un segnale preciso, visto che è anche un film molto politico.

gabriele muccino sul set di a casa tutti bene con stefano accorsi

Solo in Italia, nel massimo della propaganda razzista di Salvini e soci, il film ha funzionato meno bene, 2 milioni 822 mila euro, e trionfano 50 sfumature di rosso di James Foley e A casa tutti bene di Gabriele Muccino che si dividono quasi in parità gli spettatori. A casa tutti bene 3 milioni 938 mila euro e 50 sfumature di rosso 3 milioni 969 mila euro se si considerano anche gli incassi di San Valentino.

Se non si considerano vince invece A casa tutti bene con 3 milioni 411 mila contro 2 milioni 945 mila. Ricordiamo però che 50 sfumature è uscito la settimana scorsa e è già il primo incasso dell’anno con 11 milioni 697 mila euro. La forma dell'acqua di Guillermo Del Toro è invece quarto con 1 milione 847 mila euro. Seguono parecchio distanziati The Post, Ore 15:17 attacco al treno, ecc. Ma la vittoria del film di Muccino fa un po' respirare il nostro cinema rispetto allo strapotere di quello americano. Segno che quando un film è ben lanciato alla fine funziona.

a casa tutti bene

In America, comunque, dietro Black Panther troviamo il coniglietto Peter Rabbit con 17, 25 milioni di dollari per in totale di 48 milioni. Poi, al terzo posto, 50 sfumature di rosso con 16,9 per un totale americano di 76 milioni e globale di 266. Seguono Jumanji: benevenuti nella giungla con 7,9 con un totale di 355, il moscissimo Ore 15: 17 attacco al treno di Clint Eastwood con 7,6 per un totale di 25 e The Great Showman con 5,1 per un totale di 154. Al suo esordio americano il cartoon a passo uno inglese I primitivi di Nick Park incassa 3,1.

Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino incassa altri 519 mila dollari per un totale americano di 14 milioni e globale di 25. Tra gli esordi interessanti The Party di Sally Potter in tre sale arriva a 36 mila dollari e ha una strepitosa media per copia. Tra i nuovi film coatti occhio al peplum Samson con Jackson Rathbone e Billy Zane con 1,9 milioni di dollari. Ma non deve essere un capolavoro.

