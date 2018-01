‘CARA MICHELLE, SONO SORDO E QUASI MUTO, MA ESISTO’: LA LETTERA DI ANDREA HUNZIKER - LA SHOWGIRL HA APPENA PUBBLICATO LA SUA AUTOBIOGRAFIA IN CUI PARLA DI TUTTO: DALLA SETTA CHE L’HA PLAGIATA AL PADRE ALCOLISTA. EPPURE NON MENZIONA SUO FRATELLO: ‘SONO MOLTO MALATO, EPPURE MI TRATTI COME SE NON ESISTESSI. MA IO…’

Da www.ilmattino.it

“Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi, non ti fai sentire: mi spieghi cosa ti ho fatto”.

A scrivere a “DiPiù” Andrea Hunziker, fratello di Michelle. Andrea è figlio di Rodolfo Hunziker, che ha poi sposato in seconde nozze Ineke, la mamma della showgirl. Lui si lamenta di essere stato dimenticato, anche nell’autobiografia “Una vita apparentemente perfetta”: “Hai dato alle stampe la tua biografia dove hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me.

(…) Sono sordo e quasi muto, però esisto e ti voglio bene. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato anche un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurghi svizzeri sono riuscirti a rimuovere”. Andrea però è pronto a perdonarla: “Non hai scritto il mio nome come se non esistessi, ma io sono qui: ti perdono e voglio riabbracciarti”.

