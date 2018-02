‘CROSTINA’ BRUCIATA: COME DAGO-ANTICIPATO, BENEDETTA PARODI MOLLA ‘DOMENICA IN’ - QUESTA SETTIMANA ANDRÀ IN ONDA SOLO UNA SUA BREVE CLIP GIÀ REGISTRATA, DOPODICHÉ LA CONDUTTRICE NON DOVREBBE APPARIRE PIÙ NEL CONTENITORE DI RAI1, LASCIANDO LA SORELLA ‘TRISTINA’ A COMBATTERE CON LO SHARE A PICCO - LADY CARESSA NON VEDE L’ORA DI TORNARE AI COOKING SHOW SUL DIGITALE DOVE IL 3% È UN TRIONFO

Chiara Maffioletti per il ‘Corriere della Sera’

Benedetta Parodi lascerà Domenica In. Questa settimana andrà in onda solo una sua breve clip già registrata, dopodiché la conduttrice non dovrebbe apparire più nel contenitore di Rai1, lasciando sola la sorella Cristina. Finirebbe così il complicatissimo percorso di una coppia televisivamente inedita: finora non avevano condotto nulla assieme. «Con Domenica In siamo inseparabili», cantavano nella sigla — presto abbandonata ma diventata un piccolo cult, materiale perfetto per parodie e prese in giro — che ha aperto la loro avventura, il 15 ottobre.

Invece, settimana dopo settimana, si sono divise sempre più. Si è parlato di dissapori tra le due, analizzando musi lunghi (di Benedetta) e uscite di scena anticipate dallo studio (sempre di Benedetta, anche se solo qualche istante prima della fine della puntata). Hanno sempre smentito.

Al capitolo certezze: le critiche sulla coppia non sono mai mancate e gli ascolti — pur non così distanti da quelli della scorsa edizione — non sono mai decollati, fino all’ultimo 11,7% di share. Gli aggiustamenti in corsa hanno previsto che la presenza della minore delle Parodi si ridimensionasse sempre più: una ricetta in collegamento, un servizio nelle cucine dei vip, i saluti finali. Un allontanamento omeopatico arrivato ora alla fine. L’implicita conferma l’aveva data Cristina a Tv Talk, qualche settimana fa, parlando della coppia non capita: «Mi spiace moltissimo. Era un nostro sogno. Sarebbe stato bello continuare. Benedetta aveva bisogno di tempo, non era un volto di Rai1».

