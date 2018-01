29 gen 2018 16:11

‘CROSTINA’ BRUCIATA - VIDEO: BENEDETTA PARODI LASCIA LO STUDIO DI CORSA E VISIBILMENTE IRRITATA ALLA FINE DI ‘DOMENICA IN’. ARRIVATA IN RAI DA REGINA, È STATA RELEGATA NEGLI ANGOLI DELLA TRASMISSIONE DOPO I MISERI RISULTATI DI SHARE - IN REALTÀ GLI ASCOLTI HANNO CONTINUATO A TRACOLLARE ANCHE CON L’ECLISSI DELLA CUOCA PER MANCANZA DI PIATTI…