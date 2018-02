16 feb 2018 17:24

‘DON MATTEO’ STRAVINCE (27,3%) CONTRO CANALE5 (11,1%) - ’90 SPECIAL’ (6,5%) IN CALO CONTRO L’EUROPA LEAGUE SU SKY E IN CHIARO SU TV8 (5,1%) - FORMIGLI (5,1%) VS DEL DEBBIO (3,8%) - ‘MASTERCHEF’ (3,4-3,6%) - GRUBER (6,1%) VS BELPIETRO (4%) - PALOMBA (18,9%) VS RAI1 (13,8-15,4%) - BRU-NEO (13,4%), BUFFON DA COSTANZO (8,2%), ‘STRACULT’ CON STAFANIA SANDRELLI HOT, DAGO, MUCCINO E LUCA GUADAGNINO (VIDEO DELLA PUNTATA, 2,3%)